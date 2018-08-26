Kahve telvesinden yakıt ürettiler

Erciyes Üniversitesi Alternatif Yakıtlar Araştırma Laboratuvarında sürdürülen çalışma kapsamında, kahve telvesinden çevre dostu biyodizel araç yakıtı üreten Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan 7 kişilik ekip, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği tarafından her yıl düzenlenen APEC-ACABT YES Challenge yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

Projenin başkanlığını yürüten Doktor Öğretim Üyesi Abdülaziz Atabani, yaklaşık 2 yıldır devam eden çalışma kapsamında, kafelerden topladıkları filtre kahve atıklarından geri dönüşüm yoluyla, biyodizel yakıt, biyogaz ve azotça zengin gübre üretimi yapabildiklerini söyledi.

Atabani, proje ile APEC-ACABT YES Challenge 2018 adı verilen ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC Asia Pacific Economic Cooperation) tarafından düzenlenen yarışmada, 17 katılımcı arasında finale kalan 8 ülke içinde, Türkiye’yi temsilen katılma hakkı kazanan tek takım olduklarını ifade etti. İlerleyen zamanlarda proje kapsamında kozmetik ve sağlık sektöründe kullanılacak ürünler de elde edileceğini belirten Atabani, “Şu ana kadar başardığımız ve geldiğimiz noktada biyodizelve biyogaz üretimini başardık.

Ancak kahve telvesinden üretilebilecek birçok alternatif kullanışlı malzemeler var. Bunların başında sağlık sektöründe, ilaç yapımında kullanılacak maddeler geliyor. Yeni trend olan biyopolimer dediğimiz şu anda kullandığımız poşetlerin biyolojik bazlı üretilmesi diğer nokta da organik gübre elde edilmesi. Bunların hepsi projemiz sonlandığında çıktıklarımız olacak. Kozmetik alanda da çıktıları elde edeceğiz” dedi.

İHA