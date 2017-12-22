Karpuz tarlasında keşfedilen beyin

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Bilişim ve Medya Hukuku Komisyonu ile Türkiye Stratejik Teknoloji Dönüşümleri Araştırma Merkezi (TÜSİDAM) tarafından ortak hazırlanan “81 İlde 81 Siber Kahraman” projesi devam ediyor.

Daha önce birçok ilde proje kapsamında ücretsiz olarak eğitim seminerleri düzenleyen, gençlere siber güvenlik temel bilgileri vererek, bilgi güvenliği farkındalığı oluşturmayı amaçlayan uzmanların yeni durağı Trabzon oldu.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde konuşan Türkiye Stratejik Teknoloji Dönüşümleri Araştırma Merkezi (TÜSİDAM) Başkanı Batuhan Tosun, “Şu anda FBI’ın siber güvenliğinin başında bulunan beyefendi aslında Adana’da 1999 yılında karpuz tarlasında çalışan bir çocuktu. Biz bu çocuğu 17 yaşında kendi elimizle 'Amerikan yasalarınca yargılansın' diye oraya teslim ettik. Türkiye’den bir hacker Amerikan sistemlerine zarar verdiği için. Aldılar bir iki hafta hapishanede tuttular çıkarttılar daha sonra eğitim verdiler.

Adam şu anda profesyonel bir şekilde bir FBI yöneticisi olarak çalışıyor. Bizim bu tarzda kaçırdığımız çok fazla insan var. Benim bizzat isim olarak bildiğim 20’den fazla isim var. Bizim bu insanları kaçırmamamız lazım” dedi.

‘Televizyon kumandaları konuşmaları kaydediyor’

Sosyal medya yatırımcılarının belli bir yüzdesinin CIA’ya ait olduğunu belirten Tosun, “Herkes sosyal medyayı kullanıyor.

Sosyal medya mecralarının kurucularına hiç baktınız mı? Bunların ortak bir özelliği var. Hepsinin yatırımcılarının belli bir yüzdesi CIA’ye ait. Bu şirketlerinin yüzde 20-60 arasında değişen oranları CIA firmasının teknoloji yatırım şirketlerine ait” şeklinde konuştu.

2012 yılından sonra üretilen akıllı televizyonların hepsinin kumandasının ortam kaydını otomatik olarak aldığını kaydeden Tosun, “Zaten bu insan evinde akıllı televizyon kullanıyor ben evindeki tüm konuşmaları kaydettim.

Bunlar kaydediliyor. Yarın bir gün bu adam benim canımı sıkarsa ben bu adamın canını daha fazla sıkabilirim. Bunlar gerçek konular. Korku senaryosunun nereye kadar gidebileceğini anlayabilin diye bunları söylüyorum” diye konuştu.

Tosun, cep telefonu kamerasından habersiz bir şekilde görüntü kaydedilebileceğini vurgulayarak, “Uzaktan bağlanarak cep telefonunuzun ön kamerasını sizden bağımsız ve habersiz bir şekilde çalıştırabilirler.

Cep telefonunuzun ön kamerasından görüntü istediği gibi kaydedebilir. Cep telefonunuzun kapalı olduğunu düşündüğünüz anda bile hatta şarjı bitmiş olsa dahi ortam kaldı alınabilir.

Ajanlık faaliyeti yürütmek için illa bir yere bir böcek yerleştirilmesi gerekmez” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de siber güvenlik uzmanı açığı var

Birçok bankada 16 ve 17 yaşında siber güvenlik uzmanı çocukların çalıştığını belirten Tosun, “Sayın Başbakanımız konuşmasında 'Türkiye’nin 30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacı var' dedi.

Bizim de özel sektörde şu anda 40 bin siber güvenlik açığı var. Türkiye’de toplamda 70 bin siber güvenlik uzmanı açığımız var. Kendini yetiştirmiş bir siber güvenlik uzmanı çok üst düzey bir yönetici ile aynı maaşları alabiliyor. 5-6 yıllık bir siber güvenlik uzmanı 15 bin TL’nin altında maaş almıyor.

Bu kişinin yaşının 15, 16 veya 17 olduğuna bakılmıyor. İyi bir güvenlik uzmanı iseniz 16 yaşında da bir kamu kurumuna gidip çalışabilirsiniz. Ya da kamu kurumu size çağırana kadar özel sektörde 40 kişi sizin üzerine atlar. Şuanda birçok bankada 16 ve 17 yaşında çocuklar çalışıyor.

Dünya bundan 10 yıl önce kestirdiğimiz yere doğru gitmiyor. Artık bazı şeyler yetenek ve teknolojinin o çocuğun hayal gücüyle birleştiği sınırlar doğrultusunda kalıyor” dedi.

İHA