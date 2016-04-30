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Kelimelerin beyin atlası çıkarıldı

Bilim adamları, beynin dili nasıl organize ettiğinin haritasını çıkardı. Atlasta yer alan haritaların, az sayıdaki bireyde en ufak ayrıntısına kadar büyük oranda benzerlik gösterdiği keşfedildi

30 Nisan 2016 Cumartesi 15:51
Kelimelerin beyin atlası çıkarıldı

Bilim adamlarının çıkardığı "anlamsal (semantik) atlas", örneğin giyim ve görünümle ilgili kelimelere cevaben beynin bir bölgesinin nasıl etkin hale geldiğini gösterdi.

California Üniversitesinden araştırmacılar, atlasta yer alan haritaların, az sayıdaki bireyde en ufak ayrıntısına kadar büyük oranda benzerlik gösterdiğini keşfetti.

Aralarında çalışmanın lideri Alex Huth'un yer aldığı bir grup gönüllü, fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tarayıcısı içinde iki saatten uzun süre radyo programında anlatılan hikayeleri dinledi.

Araştırmacılar, dil ve bilinç gibi yüksek işlevlerde önemli rol oynayan beyin zarının (serebral korteks) farklı yerlerindeki kan akışı ve oksijen durumunda meydana gelen değişikliklerle ilgili veri topladı.

Beyin görüntüleme verilerini, hikayelerin zaman kodlu kayıtlarıyla karşılaştıran araştırmacılar, daha sonra, anlam bakımından birbirleriyle ne kadar yakından ilişkili olduklarına göre kelimeleri değerlendirmeye alan bir bilgisayar algoritması kullandı.

Sonuçlar, kelimelerin beynin sağ ve sol loblarına yerleştirildiği, sözlüğe benzer bir harita haline dönüştürüldü.

Araştırmacıların, haritayı hazırlarken kelimeleri korteksin her iki yarısındaki 100'den fazla bağımsız alana ve çapraşık örüntülere dağıttığı belirtildi.

Atlas, insan beyninde çoğu alanın, soyut kavramlardan ziyade sosyal ilişkileri ve insanları tanımlayan dili temsil ettiğini gösteriyor.

Çalışma neticesinde elde edilen sonuçların, felç, beyin hasarı veya motor-nöron hastalıkları nedeniyle konuşma engeli olan kişilere yardımcı olabileceği kaydedildi.

AA

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