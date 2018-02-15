Kendini onarabilen elektronik deri

ABD'deki Colorado Üniversitesi araştırmacıları, insan derisinin işlevini ve mekanik özelliklerini taklit edebilen, kendi kendini onarabilme ve geri dönüşüm özelliklerine sahip bir malzeme geliştirdi."E-deri" (elektronik deri) adı verilen ince ve yarı saydam malzemeye ısıyı, nemi, hava basıncını ve akışını ölçebilen elektronik sensörler yerleştirilebiliyor.

Araştırmacılar yeni malzemeyi, "polimin" adlı ortak moleküler bağlı ağ polimerleriyle üretti.Materyalin moleküler bağ yapısının, e-deri'ye kendi kendini onarabilme ve geri dönüşüm özelliklerini kazandırdığı belirtildi.

Çizilme veya parçalanma olması halinde moleküler bağlar, saydam yüzeyi yeniden yapılandırabiliyor.Buluşun akıllı protez ve biyomedikal araçların üretiminde faydalı olacağına dikkat çekildi.

Dünyanın farklı yerlerindeki laboratuvarlarda, tıp, bilim ve mühendislikle ilgili alanlarda kullanılmak üzere çok sayıda farklı türde yapay deri geliştiriliyor.

AA