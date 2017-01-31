Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Kâğıt bazlı elektroniğin önü açılacak

Bilim adamları, kâğıt ve plastik gibi malzemelerde kullanılabilen yüksek iletken özellikli gümüş nano-tel üretti.

31 Ocak 2017 Salı 18:20
Kâğıt bazlı elektroniğin önü açılacak
ABD’li araştırmacılar, yüksek iletkenliği sayesinde ısıtmaya gerek kalmadan kağıt ve plastik gibi hassas malzemeler üzerine elektronik devre tasarımına imkan veren nano-tel üretmeyi başardı.

Duke Üniversitesinden araştırmacılar tarafından üretilen yüksek iletken özelliğe sahip gümüş nano-teller sayesinde artık plastik ve kâğıt gibi ucuz malzemeler üzerinde elektronik devrelerin basılabileceği kaydedildi.

Elektronik devrelerin çalışabilmesi için tüm nano partiküllerin eritilerek tek bir iletken kanala dönüştürülmesi gerektiğini belirten araştırmacılar, yeni keşfin, elektronik baskılarda uzun zamandır karşılaşılan bu probleme çözüm olabileceğini belirtti.
Duke Üniversitesinden Yrd. Doç. Benjamin Wiley, gümüş nano-tellerin, elektronik baskılarda sıkça kullanılan gümüş nano-partiküllerden 4 bin kat daha iletken olduğunu söyledi.

Basılı devrelerin üretiminde nano-tel kullanıldığında devreyi yüksek sıcaklıklarda ısıtmaya gerek kalmayacağını vurgulayan Wiley, “Böylece kağıt ve plastik üzerine de elektronik devre basabilirsiniz” ifadesini kullandı.
Wiley, “Gümüş nano-teller dışında, olduğu gibi basılıp iletken işlevi görebilecek başka bir malzeme düşünemiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni teknolojinin, akıllı paket, güneş enerjisi hücresi, dokunmatik ekran, hoparlör, pil, vücuda yerleştirilebilen biyo-elektronik cihazlar gibi birçok farklı uygulamada kullanılabilecek. AA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşletmeler internette SEO ile büyüyor
İşletmeler internette SEO ile büyüyor
TEKNOFEST için geri sayım başladı
TEKNOFEST için geri sayım başladı
SAÜ’de robotların geleceği konuşuldu
SAÜ’de robotların geleceği konuşuldu
Yıldızların atalarından sinyal var
Yıldızların atalarından sinyal var
Ölümcül parazite karşı aşı yolda
Ölümcül parazite karşı aşı yolda
Yeni penguen sürüsü keşfedildi
Yeni penguen sürüsü keşfedildi
Robotlar GTÜ'de yarışacak
Robotlar GTÜ'de yarışacak
 Ay’da suyla ilgili önemli keşif
 Ay’da suyla ilgili önemli keşif
Dünyada ilk kez Türkler yaptı
Dünyada ilk kez Türkler yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim