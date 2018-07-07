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KoçSistem'e 4 birincilik ödülü

KoçSistem, bu yıl 19’uncusu düzenlenen Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda (Bilişim 500) 4 birincilik ödülüne layık görüldü

07 Temmuz 2018 Cumartesi 18:02
KoçSistem'e 4 birincilik ödülü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en köklü bilgi teknolojileri şirketlerinden KoçSistem, bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen Türkiye’nin Bilişim 500 Şirketi Araştırması’nda (Bilişim 500) 4 birincilik ödülünü birden aldı. Araştırma sonucunda Türkiye’nin hizmet alanında En İyi Sistem Entegratörü seçilen KoçSistem, Barındırma Yönetim Bulut Hizmeti, Sanallaştırma ve Kurulum Bakım Destek Hizmetleri kategorilerinde birincilik ödüllerini aldı.

Öte yandan KoçSistem, 2017 yılı net satış gelirlerine göre oluşturulan Bilişim 500 listesinde 21. sırada bulunuyordu. Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, şunları kaydetti: “Bilişim alanında en saygın araştırmalarından biri olan Bilişim 500 ödüllerine layık görüldüğümüz için BT Haber Şirketler Grubu’na teşekkürlerimi sunuyorum.

Uzun yıllardır dünya çapındaki son teknolojiyi iş dünyasının hizmetine sunan bir kurum olarak aldığımız bu ödüller doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Türkiye’nin teknolojik ve dijital kalkınma yolunda koyduğu büyük hedeflere katkı sunmaya, finanstan enerjiye otomotivden sanayiye farklı sektörlere yön vermeye devam edeceğiz.”
EKONOMİ SERVİSİ

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