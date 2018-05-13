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Lise öğrencileri Biyoloji Müzesi kurdu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde lise öğrencileri biyoloji öğretmenlerinin öncülüğünde, birçok üniversitede bulunmayan nitelikte, canlı ve cansız türlerin sergilendiği Biyoloji Müzesi kurdu

13 Mayıs 2018 Pazar 16:42
Lise öğrencileri Biyoloji Müzesi kurdu

Şanlıurfa’nın Siverek'in Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri, bilimsel araştırma çalışmalarında kullanmak amacıyla bölgede bulunan canlı hayvan ve uzuvları, bitki örtüleri, bitki ve sebze tohumları gibi birçok parçanın yer aldığı bir Biyoloji Müzesi kurdu. Bu sayede öğrenciler birebir uygulamalarla çalışmalar ve deneyler gerçekleştirebilecek.

Müzede, bölgede bulunan çekirge, kuş, yengeç gibi hayvanların iç organları ve uzuvları bulunuyor. Canlı türleri özel bir sıvı içinde mumyalama sistemi ile korunarak yıllarca bozulmayacak şekilde korunabiliyor.

Biyoloji öğretmeni Fehmi Özmodanlı çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada biyoloji etkinlikleri adı altında yaptığımız bir çalışma var. Ders işlerken özellikle 11. sınıfta sistemleri işlerken gelen dokuları kaybetmeme açısından onları bir solüsyona alıp ileriki yıllarda da kullanma ihtimalini de sağladık.

Daha sonra buna devam ettik ve bir müze kurup diğer doku ve canlı çeşitlerini sergilemek için öğrencilerin yardımıyla buradaki çalışmaları tamamladık. Kullandığımız malzemeler geri dönüşümden geldi yani okulda atık madde malzemelerini kullandık. Kullanılmayan kameralardan projeksiyon cihazı yaparak ışıklandırmasını bu şekilde yaptık yani cüzi bir maddi imkanla bunu tamamlamaya çalıştık" dedi.
İHA

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