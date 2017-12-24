‘Mars’ın toprak yapısı uygun değil’

NASA çalışanı Dr. Umut Yıldız, Mars’taki toprak yapısının Dünya’daki gibi bir yaşam için uygun olmadığını söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesinin organize ettiği “Mars’ta Yaşam Senaryoları Üzerine Telekonferans” adlı söyleşide, Amerika Birleşik Devletleri’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu kuruluşu NASA’nın Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi 4 Türk çalışanından biri olan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, telekonferans üzerinden konuya dair merak edilenleri anlattı.

Telekonferansta fütüristik (geleceğe yönelik) bakış açısıyla Mars’ta yaşam kapsamında; Mars’a yolculuk, bu gezegende insanlığı nasıl bir mimari yapının beklediği, nasıl bir çevresel ortamda yaşayacakları gibi konular ele alınırken mimarlık öğrencilerine ileriye dönük mimari bir vizyonun kazandırılması amaçlandı. Bunun yanı sıra telekonferans, UZEM aracılığıyla canlı olarak da yayınlandı.

Los Angeles’tan telekonferans yoluyla söyleşisini gerçekleştiren NASA çalışanı Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Dünya ile Mars arasındaki benzerlikler ve farklılıklara dikkat çekti. Mars’taki atmosfer kalınlığının Dünya’nın yüzde 1’i kadar olduğunu belirten Dr. Umut Yıldız, “Yani Mars’ın atmosferi o kadar ince ki bu durumun çok fazla sonuçları var, örneğin sürtünme çok daha az oluyor.

Dünya’nın sahip olduğu bir manyetik alan var. Bu manyetik alan Güneş’ten gelen radyasyon ile Samanyolu’ndan salınan kozmik ışınları engelliyor. Ancak Mars’ta böyle bir manyetik alan kuşağı yok” dedi.

‘Mars’ın yüzeyi kayalık’

Mars’ın yüzeyini kupkuru ve kayalık olarak tanımlayan Dr. Yıldız, gezegenin üzerinde dev volkanların ve derin vadilerin olduğuna işaret ederek şunları dile getirdi:

“Özellikle Mars’ın kutuplarında, Dünya’dakiyle kıyaslanamayacak derecede olsa da yüksek miktarda su var. Bu tabii yaşamla ilişkilendirebileceğimiz en önemli parametrelerden biri.

Yaşanılacak mekan olarak da ‘lava tube’ler (lavların oluşturduğu tüneller) dikkat çekiyor. Mars’a gidecek ilk insanların yaşayabileceği yerlerden biri bu lava tube’ler. Yapılan planlara göre insanların buralara girip hayatta kalması düşünülüyor. Neden? Çünkü çok yüksek düzeyde radyasyon var Mars’ın yüzeyinde. Dolayısıyla radyasyona maruz kalmamak için yerin altından yaşamak zorundasınız.”

‘Mars’ın jeolojisini araştıracağız’

Telekonferansında Mars gezegeninin iç yapısının dönmediğini vurgulayan Dr. Umut Yıldız, bu yapının dönmediğinden dolayı da bu duruma ilişkin yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi:

"Biliyorsunuz Dünya’da alttaki plaka ya da faylar hareket ettiğinden depremler meydana geliyor.

Dolayısıyla Dünya’nın içi döndüğünden ötürü kabuğun altındaki hiçbir şey aynı kalmıyor. Mars’ta ise bu yapı hareket etmediği için olduğu gibi kalmış. Örneğin Mars’ın iç yapısına bir çubuk indirseniz dokunduğunuz yer için 4 buçuk milyar yaşında diyebilirsiniz. Bir başka ifadeyle Mars’ın ilk oluştuğu andan itibaren hiçbir şey değişmemiş. 4 buçuk milyar yaşındaki bir kayadan bahsediyoruz.

İşte ‘Insight Mission’ adını verdiğimiz proje de Mars’taki jeolojiyi anlamayı, depremleri incelemeyi, deprem var mı, yok mu onu araştırmayı ve anlamayı kapsıyor. Bir de malumunuz Mars, Kızıl Gezegen olarak bilinir. İşte Mars’ın bütün yüzeyi oksitlendiği için kızıllaşmış, bu gezegenin yüzeyinden demir var, demir de atmosferdeki oksijenle birleştiğinden dolayı oksit yapıyor ve nihayetinde de kıpkırmızı oluyor. Bununla birlikte toprağı biraz deştiğinizde beyazlaştığını görüyorsunuz. Yani Mars’ın dışı kırmızı ama içi beyaz.”

İHA