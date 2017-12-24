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Mikro canlıların dünyası bu sergide

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoloji Bölümü tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen ‘Suların Mücevherleri’ isimli sergide, diyatome olarak tabir edilen su canlılarının 50 bin ile 200 bin kat arasında değişen oranlarda büyütülmüş yapay modelleri görücüye çıktı

24 Aralık 2017 Pazar 17:01
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Mikro canlıların dünyası bu sergide

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Köksal Papuçcu, öğrencileriyle birlikte hazırladığı ve Türkiye'de ilk kez yapılan çalışmayla mikrodünya canlılarını dünyamıza taşıdı. Mikroskopla ancak 400 ila 500 kat büyütüldüğünde görülebilen diyatome adı verilen su alglerinin, tutkal hamurlarıyla aslına ve renklerine uygun olarak yapay modellerinin sergilendiği etkinlik ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Dünyayı saran atmosferin yüzde 70'ini oluşturan oksijenin bu organizmalar tarafından yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Köksal Papuçcu, bu sergiyi sürekli içerisinde oldukları bu dünyayı diğer insanlarla da paylaşabilmek için öğrencileriyle birlikte düzenlediklerini söyledi.

Doç Dr Papuçcu: "Sergimiz öğrencilerimizle beraber hazırladığımız bir sergi, Türkiye'de ilk defa böyle bir sergi açılıyor. Diyatome Maketi Sergisi. Diyatomeler bir damla su içerisinde yaşayan silisli algler yani su yosunları. Bir damla su içerisinde ancak 400, 500 defa mikroskopla büyüttüğünüzde görebileceğiniz organizmaları biz maket şeklinde 50 bin defa, 100 bin defa, 200 bin defa büyüterek görünür hale getirdik.

Aslında onları üzerlerindeki o harikulade desenleri iğnelerle, çeşitli aletlerle vermeye çalıştık maket üzerinde. Bir nevi heykelini yaptık aslında. Bu aslında bizim laboratuvarda sürekli incelediğimiz bir dünya, mikro dünyaydı. Bu dünyayı biraz makroya getirdik ve sizlerin beğenisine görgüsüne açtık.

Havadaki atmosferimizin yüzde 70 oranındaki oksijeni bu organizmalar tarafından yapılıyor. Bizim bilmediğimiz, bize çok faydalı organizmalar. Üstlerindeki desenler, tezyinat süper, muhteşem. Biz onları vermeye çalıştık" dedi. Biyoloji Bölümü Lisans tamamlama Öğrencisi Neslihan Nazlım, uzun bir süreç olan hazırlık aşamasında maketleri yapmak için tutkal hamuru kullandıklarını, üzerlerine verdikleri şekiller içinse iğne ve tornavida benzeri aletler kullandıklarını söyledi.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Seçil İskender yapılan çalışmanın normalde görebilmelerinin imkansız olduğu canlılar hakkında bilgi sahibi olmak için çok faydalı olduğunu dile getirdi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
YapayTürkiyeTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
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