Mobil abone sayısı 76 milyonu aştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, bu yılın ikinci çeyreğinde (Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında) sabit abone sayısının 11 milyon, mobil hizmetlere abone sayısının ise 76.6 milyon olduğunu bildirdi.