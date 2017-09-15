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Mobil abone sayısı 76 milyonu aştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, bu yılın ikinci çeyreğinde (Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında) sabit abone sayısının 11 milyon, mobil hizmetlere abone sayısının ise 76.6 milyon olduğunu bildirdi.

Mobil abone sayısı 76 milyonu aştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, bu yılın ikinci çeyreğinde (Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında) sabit abone sayısının 11 milyon, mobil hizmetlere abone sayısının ise 76.6 milyon olduğunu bildirdi.

15 Eylül 2017 Cuma 16:32
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Mobil abone sayısı 76 milyonu aştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 441 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yerini aldığını vurguladı.

Bu dönemde 2.72 milyon abonenin numarasını taşıdığını aktaran Sayan, bugüne kadar taşınan numara sayısının 106,5 milyonu geçtiğini bildirdi. Sayan, 11.1 milyonu sabit, 55.3 milyonu mobil olmak üzere toplam 66.4 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaşıldığına işaret ederek, internet abone sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.1 arttığına dikkati çekti.

Sayan, 4.5G abone sayısının da 59.9 milyona ulaştığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Mobil AboneBTKÖmer Fatih Sayan
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