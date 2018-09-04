Onlar en iyi nano-bilim uzmanları

Dünya çapında 20 binden fazla üniversitenin ve yüz binlerce bilim insanının akademik performanslarını değerlendirmek üzere 2006 yılında İspanya’da kurulmuş olan Webometrics tarafından dünyanın en iyi nanoteknoloji-nanobilim uzmanları açıklandı.

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin milyarlarca dolar bütçe ayırdıkları ve geleceğin teknolojisi olarak gösterilen nanoteknoloji alanında çalışan bilim uzmanlarının ürettikleri bilimsel çıktıları değerlendiren Webometrics, dünyanın en başarılı bin 800 bilim insanını açıkladı. Sıralamada en iyilerin belirlenmesi amacıyla bilimsel ürünlerin etkinliğini ortaya koyan H-indeks, atıf sayısı, doküman sayısı gibi geçerliliği ve güvenilirliği yüksek olan bilimsel kriterler kullanıldı. Webometrics, bu güncel sıralamada H-indeksi 20’nin altında olan bilim insanlarını değerlendirme dışında bıraktı. Dünyanın en kapsamlı akademik performans sıralama sistemi olan Webometrics’e göre Türkiye'den sadece 15 akademisyen bu özel listede yer alabildi.

Listede yer alan Erzurum Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Türkez, ilaç endüstrisi, genetik, bor, beyin tümörlerinin tedavisi konusunda ulusal ve uluslararası çok sayıda projeyi yönetiyor. Prof. Dr. Türkez, halen Dünya Sağlık Örgütü’nde JECFA ve JMPR adlı iki ayrı kurulda (2017-2021) uzman komite üyeliği görevini sürdürüyor.

Söz konusu sıralamada yer alma başarısı göstererek hem kendilerini hem de üniversitelerini listeye sokan akademisyenler ve üniversiteleri şöyle:

Koç Üniversitesi: Prof. Dr. Can Erkey

Bilkent Üniversitesi: Dr. Engin Durgun

Gazi Üniversitesi: Doç. Dr. Gökhan Demirel

Gazi Üniversitesi: Prof. Dr. Gülay Bayramoğlu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: Doç. Dr. Hasan Şahin

Erzurum Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Türkez

Abdullah Gül Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Şahin

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: Prof. Dr. Nahit Aktaş

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Necati Özkan

Bilkent Üniversitesi: Prof. Dr. Salim Çıracı

Bilkent Üniversitesi: Dr. Seymur Jahangirov

Bilkent Üniversitesi: Prof. Dr. Tamer Uyar

Sabancı Üniversitesi: Prof. Dr. Yuda Yürüm

Sabancı Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Menceloglu

Gebze Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Zafer Ziya Öztürk.

İHA