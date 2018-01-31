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Ortamın rengini alan kıyafet

PAÜ’de, iletken polimerlerin renk değiştirme özelliğinden yararlanılarak geliştirilen teknik, bulunduğu ortama gören renk alabilen kıyafetlerin tasarımına imkan tanıyacak

31 Ocak 2018 Çarşamba 22:33
Ortamın rengini alan kıyafet

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) "bukalemun malzeme" olarak adlandırılan iletken polimer üzerinde yapılan çalışmayla, renk değiştirme özelliğine sahip ürün geliştirildi.
PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Ak ve ekibi tarafından iletken polimer malzemeler üzerinde çalışma yürütülüyor. 
İleri Polimerik Malzemeler Araştırma Laboratuvarında gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli çalışmada elde edilen teknoloji, tekstil alanında renk değiştirebilen kıyafetlerin tasarımına imkan tanıyor.
Geliştirilen teknoloji, malzemenin askeri kıyafetlerde kullanılmasına ayrıca ortama göre renk değiştirebilen ve çok daha kolay kamuflaj olanağı sunan kıyafet elde edilmesine olanak sağlayacak.

‘Arabaların camı renk değiştirecek’

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ak, "iletken plastik malzemeler" sayesinde artık silisyum tabanlı elektroniklerin yerini organik elektroniklere bıraktığını dile getirdi. 
Ak, elektriksel akımla renk değiştirebilen polimerler elde ettiklerini, bu elektronik polimerle şeffaf halden birkaç renk elde edildiği bilgisini verdi. 
İletken polimer malzemeyle hazırlanan akıllı camla ev pencerelerinin, güneş ışığının şiddetine göre farklı renklere dönüşebileceğini aktaran Ak, şunları kaydetti:
"Arabaların camı da bu teknolojiyle renk değiştirebilecek. Yine aynı teknolojiyle tasarlanan gözlükler çerçevenin içerisine gizlenen ufak bir pil vasıtasıyla ruh halimize, kıyafetimize ya da gün ışığına göre farklı renklerde kullanılabilecek. Bukalemun malzemeler olarak da adlandırılan bu yöntem, katlanabilir ekranlardan yapay kaslara, süper kapasitörlerden biyomedikal uygulamalara kadar çok sayıda teknolojik uygulamalarda kullanılabilecek. Tekstil alanında kullanılacak bu teknolojiyle günlük hayatta renk değiştiren kıyafetler tasarlanabilecek. Geliştirilen malzeme askeri kıyafetlerde kullanıldığında ortama göre renk değişiminin sağlanmasıyla çok daha kolay kamufle olunabilecek."

Telefon pilinde uzun süreli şarj

Prof. Dr. Ak, iletken polimer malzemenin sensör sistemlerinde algılayıcı eleman olarak kullanılabildiğini ifade etti. 
Sensör uygulamaları üzerinde yaptıkları çalışmanın patlayıcı, narkotik veya endüstriyel uçucu moleküllerin saptanmasında ve şeker hastalığı, akciğer kanseri gibi bazı hastalıkların erken teşhisinde kullanılabileceğini vurgulayan Ak, iletken polimerlerin renk değiştirme özelliği sayesinde metal kirliliğinin hızlı ve etkin şekilde saptanmasında yardımcı olacağını kaydetti.
İletken polimer malzeme kullanarak süper kapasitör (elektronikte devre elemanı) yapmayı da hedeflediklerini belirten Prof. Ak, "Böylece cep telefonları saniyeler içinde şarj edilip saatlerce kullanılabilecek. Elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi artık endüstriyel olarak son ürüne dönüştürmeye yönelik çalışmalarla ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.
AA

Anahtar Kelimeler:
PAÜİletkenTeknikRenkTasarım
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