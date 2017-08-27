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Robotlar Çin’de görücüye çıktı

Çin’de düzenlenen ‘2017 Dünya Robot Konferansı’nda sergilenen endüstriyel ve yapay zeka robotlar yoğun ilgi gördü

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Robotlar Çin’de görücüye çıktı

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen ‘2017 Dünya Robot Konferansı’nda robot teknolojileri görücüye çıktı.

Uluslararası Kongre Merkezi'nin ev sahipliğini yaptığı, 2017 Dünya Robot Konferansı kapsamındaki fuarda robot teknolojisi konusunda son gelişmeler görücüye çıktı. 
Bu yılki robot konferansının teması "Akıllı Toplum İnşası için Kazan-Kazan Temelinde İnovasyon İş Birliği" olarak belirlendi. Çok sayıda ülkeden teknoloji ve robot firmalarının katıldığı fuarda, üretim, hizmet, endüstri ve sağlık gibi sektörlerdeki son teknolojik gelişmelerin yanı sıra gelişmiş akıllı robotlar da tanıtıldı.
Robotlar arasında el ve kol uzvunun yerine geçecek robotlar, spor yapmak isteyenlere canlı mankenlik yapan robotlar, yangına müdahale için insansız itfaiye robotları, çim biçme robotu, garson robot, patlayıcı madde taraması yapan ve bomba imha eden robotlar, temizlikçi robotlar ve çevreye duyarlı olanlar en fazla ilgiyi çekti.
Yapay zeka robotların da sergilendiği fuarda, akıllı ev ve akıllı şehir temalı donanımlar da yoğun ilgi gördü.
 "Go" oyunu oynayan yapay zekalı robot fuarda katılımcılar ile maç yaptı. AA
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