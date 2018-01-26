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Robotlarıyla Türkiye’yi temsil edecekler

Aksaray Gençlik Merkezi’ndeki gençlerin tasarlayıp ürettikleri yerli robotlar, uluslararası platforma çıkmaya hazırlanıyor

26 Ocak 2018 Cuma 17:41
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Robotlarıyla Türkiye’yi temsil edecekler

Aksaraylı gençler, ürettikleri robotlarla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi hedefliyor.  Gençlik ve Spor Bakanlığının uygulamaya koyduğu bir proje kapsamında Aksaray Gençlik Merkezi'ndeki gençlerin tasarlayıp ürettikleri yerli robotlar, uluslararası platforma çıkmaya hazırlanıyor.

Gençlere algoritma, programlama, web ve mobil uygulama geliştirme ile elektronik alanında eğitimler veren Bakanlık, yılda ortalama 20 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflerken, Aksaraylı gençler proje sayesinde robot üretti.

Robotları Bakanlıkta yaptıkları sunumla görücüye çıkaran Aksaray Gençlik Merkezi'nden gençler, büyük beğeni topladı.

Uzmanlarından eğitim alarak ürettikleri robotların endüstriyel anlamda etkili olacağını ifade eden gençler, gençlik merkezlerinde aynı zamanda mobil uygulamalar da hazırladıklarını belirttiler. 

Aksaray Gençlik Merkezi'ndeki gençler; robot kol, çizgi izleyen robot, engelden kaçan robot, labirent çözen robot ile bluetooth, kızılötesi ve kablosuz ağla kontrol edilebilen robotların yanı sıra yazılım gerektiren gündelik hayatta kullanılan teknolojik ürün sistemleriyle drone alanlarında çalışıyor.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Aksaray Gençlik MerkeziürettikleriRobotlar
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