Rusya lazer ölüm topu yapıyor

Rusya, lazer silahına dönüştürülecek teleskobun, görevini tamamlayan ve dünya yörüngesinde çöp haline gelmiş, civardaki gemilere tehdit oluşturan suni uyduları imha etmek üzere geliştirileceğini söyledi. Yalnızca uzayda çöp haline gelmiş objelerin imhası için kullanılacağı vurgulansa da uzmanlar lazer topunun Vladimir Putin’in silah envanterine gireceğinden korktuklarını söylüyor.

Rusların lazer topu yapma çalışmaları konusundaki haberin, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David Goldfein yıllar içinde süper güç sahibi ülkeler arasında uzay savaşlarının başlayabileceği uyarısında bulunmasından bir hafta sonra geldiğine dikkat çekildi.

Yere monteli lazerin ABD uydularına müdahale etmek için 1980’li yıllarda Sovyet Stratejik Savunma Programı çerçevesinde geliştirildiği belirtildi. Araştırmacılar Rusya’nın NASA Rus versiyonu olan Roscosmos’un yan kolu olarak lazer topu üzerinde çalışmaya başladı.

Bilimsel ve sanayi kuruluşu Hasas Enstruman Sistemleri (NPK SPP) ekibi, Kazak sınırına 72 km mesafede Altay Lazer Merkezindeki teleskobu bir lazer topuna dönüştürmek istediği Rusya Bilimler Akademisi dergisinde yayınlandı. Haberde cihazın katıhal jeneratörü tarafından güçlendirilmesinin beklendiği ve teleskoba içinde optik tespit sistemi bulunan lazer topunun monte edileceği kaydedildi.

Lazer topunun, lazer ışını kullanarak uzay çöplerini tedricen buharlaştırmasının beklendiği ifade edildi. Lazer topunun çok yüksek ısı kullanarak objeleri plazmaya çevirmeyi sağlayacağı belirtildi. ABD Uzay Gözlem Ağı, dünya yörüngesinde her biri 10 santimden daha büyük 21 bin obje bulunduğunu açıkladı. Roscosmos'un bilim adamları bu uzay çöplerinin görmezden gelinmesi durumunda yakında dünya çevresini sarıp uzaya uydu göndermeyi imkansızlaştıracağını söyledi.

İHA