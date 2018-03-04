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SAÜ’de robotların geleceği konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) ve Endüstri Mühendisliği Topluluğu’nun ortaklaşa düzenlendiği etkinlikte “Endüstri 4.0’da Mühendisler ve Geleceğin Fabrikaları” konusu ele alındı

04 Mart 2018 Pazar 17:34
SAÜ’de robotların geleceği konuşuldu

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan etkinliğe Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlikte ‘Endüstri 4.0’ kavramını öğrencilere anlatan Prof. Dr. Ercan Öztemel, “Bu terim dördüncü endüstri devrimine karşılık gelmektedir. Birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir terimdir. Bu devrim internet hizmetleri ve siber sistemlerden oluşan değerler bütünüdür” dedi.

Endüstri 4.0 ile insansız makinelerin devreye alınacağına işaret eden Prof. Dr. Öztemel, “Üçüncü devrimin en önemli ayağını otomasyon oluşturmuş olmasına rağmen, makinelerin çalışabilmesi için ilgili iş planlarının insanlar tarafından yüklenmesi gerekiyordu.

Bu yüzden insansız fabrika olgusuna ulaşılamamıştır. Daha çok dijital bir toplum ortaya çıkmıştır. Yeni sistemle birlikte gidişat bilgi toplumuna doğru tetiklenmektedir. Makineler birbirleri ile konuşacak, iş planları yapabilecek, önleyici tedbirler alabilecek ve kalitesiz ürünlerin önüne geçmiş olacak” diye konuştu.

Sanayicilerin ve firma sahiplerinin bu gelişimi takip etmesi gerektiğine değinen Ercan Öztemel, “Gelecekte oluşacak yeni meslekler için ihtiyaç duyulacak sistemleri, alet ve cihazları üretecek yeni girişim olanakları araştırılmalıdır. Bu dönüşüm artık kaçınılmaz bir şekilde yaşanmaktadır.

Bugün bu konuyu önemseyenler gelecekte başarılı olacaklar. Takip etmeyenler ise uzaktan izlemekle yetinecektir. Yeni yaşama adapte olabilmek için ödeyecekleri maliyet, bugün girişim yapanların harcadıkları bütçeden daha fazla olacaktır. Bu nedenle sektörel kuruluşlar, firma sahipleri, sanayiciler ve endüstriye yön veren kişiler gerçekleşen bu gelişmeleri yakından takip etmelidir” şeklinde konuştu.

Endüstri 4.0’ın bir adım önde olabilmek için fırsat olduğunu belirten Öztemel, “Söz sahibi olan, yönlendiren kişilerin bilgi toplumunun da ötesini iyi görmeleri gerekmektedir.

Bunun için hem Türkiye hem de önemli diğer ülkeler, kendilerini ‘hikmet toplumuna’ hazırlamanın yollarını araştırmalıdır. Gelecekte diğer ülkelerden bir adım önde olabilmek için bunun çok önemli bir fırsat olacağı iyi anlaşılmalıdır” ifadelerini kullandı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Sakarya ÜniversitesiAkademik Ve Sosyal Gelişim MerkeziEndüstri Mühendisliği Topluluğu
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