Şimdi de Petya virüsü tehdidi

Mart ayından beri var olduğu bilinen ama etkisizleştirilen 'Petya Virüsü' artık etkin. Tüm dünyanın etkilendiği virüste Rusya ve Ukrayna en çok etkilenen iki ülke oldu. Rus petrol devi Rosneft'a yapılan saldırı buna bir örnek niteliğinde olduğu belirtiliyor. WannaCry gibi Ransomware (Fidye virüsü) olan bu virüs kullanıcıların dikkatiyle engellenebiliyor.

Uzmanlar; Petya virüsü, bulaşma yöntemleri ve nasıl konuması gerektiği ile ilgili bilgi paylaştılar.

Açıklama şöyle:

Petya virüsü bir Ransomware'dir. Bilgisayardaki dosyaları kullanılamaz hale getiren, dosyalara erişimi engelleyen, şifreleyen zararlı yazılımlara verilen genel addır. Dosyaların tekrar erişilebilmesi için bulaştığı sistem kullanıcısından fidye istemektedir bu yüzden Ransomware Türkçe'ye fidye virüsü olarak çevrilebilir.

Virüs nasıl bulaşır?

Petya virüsü birçok zararlı yazılım gibi e-posta üzerinden bulaşıyor. E-posta ekinde bulunan herhangi bir dosya görünümünde karşınıza çıkabilir. E-posta ekindeki dosya açıldıktan sonra virüs aktif hale geliyor ve ağ üzerinde bulunan diğer sistemlere kendini bulaştırmaya çalışıyor. Güncellemesi olmayan sistemleri kendine hedef seçen virüs, hızlı bir şekilde tüm ağı kontrolü altına alabiliyor. 2000'e yakın kullanıcının zarar gördüğü biliniyor, en çok zarar gören ülkelerin başında Rusya ve Ukrayna gelmesinin sebebi, virüsün ilk çıkış noktası olarak Ukrayna da kullanılan bir muhasebe yazılımını hedef alması olarak ifade ediliyor. Önceki aylarda yayılan Wannacry adlı zararlı yazılım ile ortak NSA’den (Ulusal Güvenlik Ajansı) çalınan EternalBlue adlı zarar kodları kullanmaktadır.

Anti-virüs yazılımlarının kullanılması ve güncel olmasını sağlayarak, işletim sistemi güncellemelerini yaparak, e-posta iletişiminde güvenilmeyen e-posta'yı açmayıp, e-postanızdaki önemli verilerinizi sıklıkla dış ortama yedekleyerek, bilgisayarınızı Petya virüsünden koruyabilirsiniz. İHA