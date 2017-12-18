Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
110177
ALTIN
155.806
DOLAR
3.8374
STERLİN
5.1289
EURO
4.5388

Siri’nin açığını yakaladı

Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, ünlü teknoloji firması Apple’nin sesli asistanı Siri’nin açığını yakaladı

18 Aralık 2017 Pazartesi 22:46
184 Okunma
Siri’nin açığını yakaladı

Kahramanmaraşlı 16 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, dünyanın en büyük teknoloji firmaları arasında yer alan Apple’nin uygulaması olan Siri’nin açığını yakalayarak adını internet sitesine yazdırdı.
Kahramanmaraş Süha Erler Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, Apple'ın güvenlik sistemine kendini adadığını ifade ederek, "Teknolojiyle ilgileniyorum, teknolojiyi çok seviyorum bilgisayarlara ilgim gerçekten çok fazla iyi.

Apple ürünlerine 5’inci sınıftan beri ilgim var ve pek çok mühendislerden teşekkür mesajları aldım. Ardından liseye geçtiğim günden bu yana Apple’ın güvenliğine kendimi adadım ve birçok teknoloji sitesinde yazarlık editörlük içerik sağlayıcılığı yaptım. Ardından Apple Siri’nin keşfetmiş olduğum bir güvenlik sorununu Amerika’daki Apple’nın güvenlik ekibine bildirdim.

Apple’nın güvenlik ekibi önce bunu güvenlik ekibine gönderdiler yoğunluktan dolayı. Güvenlik analisti bunu isterlerse kullanıcılar üzerinden engelleneceğini söylediler. Ben bunun aksini iddia ettim ve ayarlardan engellenmesine rağmen kötü amaçlı bir kişini kilitli bir cihazda buna erişebileceğini söyledim kendilerine ve gerekli araştırmaları yapmaları için bunu devraldıklarını söylediler. Güvenlik ekibi gerekli araştırmaları yaptıktan sonra bu sorunun bir güvenlik sorunu olduğuna karar verdiler ve bunu gelecek bir güncellemeyle düzelteceklerini söylediler. Bir güncellemeyle bu sorun düzeltildi. Ayrıca ismimde alfabetik bir şekilde sıralı IOS 10 bin. Bir güncelleme sayfası içerisinde ismimi görebilirler” dedi.
Bu kapsamında çalışmalarının süreceğini kaydeden Yılmaz, “Çalışmalarım hiç durmaksızın güvenlik üzerine devam edecek. Ayrıca Apple’ın tarayıcısı ‘Safari’ ile ilgili bir güvenlik sorunu buldum. Güvenlik sorunu şöyle bir şeydi, örneğin bir kullanıcı bir sayfaya girdi, bir bankanın güvenlik sitesini güvenlik sitesini klonladım ben ve adres çubuğunu değiştirebiliyordum tamamen.

Apple ürün güvenliği bunu onayladı gelecek güncellemeyle bunu düzelteceklerini, bu aslında bir güvenlik politikası eksikliği olduğunu kararını verdiler. Ve bunun içinde listede benim ismimi koyacaklarını söylediler ve bunun güncellemesini bekliyorum. Bilgisayarlar çok ciddi derecede ileri cihazlar, geleceğin mesleği olarak görüyorum. Öğrenciler kendilerine bir program yapabilirler, oyun yapabilirler, kendileri bir şeyler üretebilirler. Eminim kendileri de bunu çok faydasını görecekler” diye konuştu.
İHA
 

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşAppleSiriAsistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu da gurbetçilerin Facebook’u
Bu da gurbetçilerin Facebook’u
İnstagram'da ‘Direct’ mesajlaşma dönemi
İnstagram'da ‘Direct’ mesajlaşma dönemi
Bu robot her soruya cevap veriyor
Bu robot her soruya cevap veriyor
Kozmetik alanda önemli buluş
Kozmetik alanda önemli buluş
Ay gözlem etkinliği ilgi gördü
Ay gözlem etkinliği ilgi gördü
Hibrit uçak için kolları sıvadılar
Hibrit uçak için kolları sıvadılar
Huawei Mate 10 serisi Türkiye’de
Huawei Mate 10 serisi Türkiye’de
Siber dünya virüs kaynıyor
Siber dünya virüs kaynıyor
Türkiye’nin ilk bilişim festivali
Türkiye’nin ilk bilişim festivali

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim