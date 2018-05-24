SpaceX, 7 uydu fırlattı

SpaceX, önceki gece California'da bulunan Vandenberg Hava Üssü'nden daha önce de fırlattığı Falcon 9 roketini bir kez daha uzaya gönderdi. Falcon 9 roketiyle birlikte 5 haberleşme uydusu ve 2 ABD-Almanya bilimsel araştırma uydusu da yörüngeye gönderildi.

GRACE-FO uydusu, Dünya'nın değişen iklimini gözler önüne sermek için dünyanın su döngüsünü, buz tabakalarını ve atmosferini gözlemleyecek. Görevi yaklaşık 5 yıl sürecek uydu, ilerleyen dönemlerde su kaynaklarının nasıl kullanılabileceğini ölçecek.

İHA