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SpaceX, 7 uydu fırlattı

SpaceX firması, Falcon 9 roketiyle 7 uyduyu uzaya fırlatarak bir ilke imza attı

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:11
SpaceX, 7 uydu fırlattı

SpaceX, önceki gece California'da bulunan Vandenberg Hava Üssü'nden daha önce de fırlattığı Falcon 9 roketini bir kez daha uzaya gönderdi. Falcon 9 roketiyle birlikte 5 haberleşme uydusu ve 2 ABD-Almanya bilimsel araştırma uydusu da yörüngeye gönderildi.

GRACE-FO uydusu, Dünya'nın değişen iklimini gözler önüne sermek için dünyanın su döngüsünü, buz tabakalarını ve atmosferini gözlemleyecek. Görevi yaklaşık 5 yıl sürecek uydu, ilerleyen dönemlerde su kaynaklarının nasıl kullanılabileceğini ölçecek.
İHA

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