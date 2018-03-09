TEKNOFEST için geri sayım başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İSTANBUL), 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Yeni Havalimanı'nda kapılarını açacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 20-23 Eylül’de İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İSTANBUL) ilişkin, "Havacılık, uzay ve teknolojinin diğer alanlarında bir milli teknoloji hamlesini hayata geçirebilmek ve bir toplumsal dip dalga ortaya çıkarabilmek amacıyla inşallah bu festivali hayata geçireceğiz." dedi.

Bayraktar, kısa bir süre sonra insansız jet çalışmasına başlamayı düşündüklerini söyledi.Festivalde, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yapılacağını aktaran Bayraktar, katılımın ücretsiz olacağı festivalde havacılık gösterileri, seminerler, uluslararası girişim zirvesi ve aktivitelerin de ziyaretçileri bekleyeceğini kaydetti.

Festival kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmalarına son başvuru tarihinin 1 Nisan olduğunu belirten Bayraktar, fikir ve proje sahiplerini, yarışmalara başvuru yapmaya davet etti. Bayraktar, TEKNOFEST İSTANBUL fikrinin geçen yıl liselerarası bir model uçak yarışmasında ortaya çıktığını, bu fikri diğer tüm paydaşlarla beraber hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

‘Uzayı ilk gözetleyen medeniyetlerden birisiyiz’

Selçuk Bayraktar, gençlerin havacılığa ilgi duymasının sağlayan havacılık şenliklerinin sayısının zamanla azaldığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz, havacılığa ilgi duyan ve havacılık çalışmaları yürüten milletler arasında ilk sıralarda yola çıkmış olmasına rağmen bugün dünya devlerinden birisi olabilecekken ne yazık ki teknolojinin de ana motoru sayılabilecek olan havacılık ve uzay alanında hak ettiğimiz yerde olmadığını görüyoruz.

Oysa tarihimizde uzayı ilk gözetleyen medeniyetlerden birisiyiz. Takiyüddin'in Rasathanesi, bunlara en önemli örneklerdendir. Ecdadımızın havacılığa ve uzaya verdiği önemi görebiliyoruz. Hezarfen Ahmed Çelebi, Lagari Hasan Çelebi roket çalışmalarıyla öne çıktı. Bu anlamda ilkler medeniyetimiz, ecdadımızın başlattığı çalışmalar arasında."

TEKNOFEST İSTANBUL'un Türkiye'nin havacılık ve uzay konularında yeniden hak ettiği yere gelmesi ve gençlerin ilgisini bu alanlara yeniden çekmek adına düzenlendiğini belirten Bayraktar, "Havacılık, uzay ve teknolojinin diğer alanlarında bir milli teknoloji hamlesini hayata geçirebilmek ve bir toplumsal dip dalga ortaya çıkarabilmek amacıyla inşallah bu festivali hayata geçireceğiz" dedi.

Başvurular 1 Nisan’da sona erecek

Selçuk Bayraktar, başvuruları 1 Nisan’da sona erecek teknoloji yarışmaları arasında Havalimanı Sistemleri Nesnelerin İnterneti Uygulamaları, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsanlık Yararına Teknoloji, İnsansız Su Altı Sistemleri, Robotaksi, Robotik Fetih 1453, Roket, Savaşan İHA, Sürü İHA ve Yapay Zeka yarışmalarının yer aldığını, TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışması ve TÜRKSAT Model Uydu yarışmasının da bu yıl TEKNOFEST’te düzenleneceğini anlattı.

Bayraktar, yarışmaları kazanan takımlara, 30 bin lira ila 250 bin lira arasında değişen ödüller sunulacağını bildirdi.

AA