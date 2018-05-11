Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
banner138

Teknolojik ürün alırken dikkat

Uzmanlar, teknolojik ürün satın alınırken önce ihtiyacın belirlenmesi, sonrasında da bu ihtiyaca uygun modelin seçilmesi gerektiğini belirterek, doğru model seçiminin ardından fiyat araştırması yapıldıktan sonra satıcı firmaya karar verilmesi gerektiğini kaydettiler

11 Mayıs 2018 Cuma 17:42
Teknolojik ürün alırken dikkat

Teknolojik ürün alışverişi yaparken çoğu tüketicinin çeşitli hatalar yaptığını dile getiren İstanbul Bilişim Genel Müdürü Levent Menteşe teknoloji alışverişinde dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Teknolojik ürün satın alınırken önce ihtiyacın belirlenmesi, sonrasında da bu ihtiyaca uygun modelin seçilmesi gerektiğini belirten Menteşe, doğru model seçimi sonrasında fiyat araştırılmalı ve satıcı firmaya karar verilmesi gerektiğini kaydetti. Menteşe, teknoloji alışverişi yaparken en çok yapılan hataları şöyle sıraladı:

Ürünün sadece fiyatına bakmak:

"Tüketiciler genelde kafalarında belirledikleri ve ürüne biçtikleri belirli rakamlar üzerinden teknolojik ürün satın alıyorlar. Fiyata bakarken ürünün performansı, donanımı, teknik özelliklerini hep göz ardı ediyorlar. Aldıktan bir süre sonra ürünün performansından şikâyet ediyorlar. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bütçelerine uygun performansı yüksek ve ergonomik ürünlerin tercih edilmesi.

Satıcı firmayı doğru seçmemek:

Piyasada birçok firma var ve bu firmalar arasından güvenilir olanı seçmek gerekiyor. Bazı firmalar stokunda olmayan ürünleri satışa çıkartıyor, satın alma işleminden sonra tedarik edilemeyen ürün tüketiciye ulaştırılamıyor ve müşteri aslında olmayan bir ürüne para veriyor. Fiyatı uygun diye bilinmeyen bir markayı tercih etmek teknoloji ürünü alırken en sık yapılan hatalardan.

Satış sonrası hizmetlere bakmamak:

Ürünün fiyatını uygun, performansı iyi, ihtiyacınızı da görüyor peki satın aldıktan sonrası? Tüketiciler ürünün kargo süresinden güvenli teslimatına, garantisi süresinden iade aşamasına kadar satın alma sonrası hizmetlerinin tamamına bakmalılar. Ürünü satın aldıktan sonra sorun yaşamayı kimse istemez, bu süre zarfında tüketici ile iletişim kuracak, piyasa geçmişi olan ve kurumsallaşmış firmalar bu açıdan oldukça güvenilir.

İhtiyaca uygun doğru modeli seçememek:

İhtiyaca uygun doğru modeli seçemeyen birçok tüketici var. Mutfağına sığmayan bulaşık makinesi modelini seçen, odasının yarısını kaplayacak televizyon modelini tercih edenler sonrasında pişman oluyorlar. Bir diğer örnek ise doğru belirlemediği ihtiyaç sonrası yanlış modelde bir ürün alınması. Teknolojik ürünler çeşitlilik açısından ne kadar kafa karıştırıcı olsa da model seçerken mağaza çalışanlarından uzman desteği alınmalı.

Ürünü iyi araştırmamak:

İhtiyaca uygun ürün ve model için detaylı bir araştırma yapılması gerekiyor. Araştırılmadan ve acele ile alınan ürünler sonrasında pişmanlık yaratıyor. İyi ve verimli bir alışverişten çok sorunlarla devam eden iade sancılı bir alışveriş süreci devreye giriyor. Bu noktada internet üzerinden detaylı bir araştırma yapılmasını öneriyoruz. Bu süreçte birçok internet sitesinde o ürünü deneyimlemiş kişilerin tavsiyeleri oldukça önemli."
İHA

Anahtar Kelimeler:
TeknolojiürünAlışveriş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anatolia Aero Design yine iddialı
Anatolia Aero Design yine iddialı
Ayın dünya atmosferinde batışı görüntülendi
Ayın dünya atmosferinde batışı görüntülendi
Parolanız uzun ve karmaşık olmalı
Parolanız uzun ve karmaşık olmalı
Mail saldırılarında hedefte Türkiye var
Mail saldırılarında hedefte Türkiye var
"Her zaman bir iz bırakırsınız'
"Her zaman bir iz bırakırsınız'
Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek
Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek
Başarılı Türk gençlerini Batı kapıyor
Başarılı Türk gençlerini Batı kapıyor
Türk profesörün başarısı
Türk profesörün başarısı
Facebook'tan Türkiye’deki kullanıcılara uyarı
Facebook'tan Türkiye’deki kullanıcılara uyarı

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim