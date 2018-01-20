Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.259
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2820
EURO
4.6547

Titan'da 'deniz seviyesi' tespit edildi

Bilim adamları, Satürn'ün uydusu Titan'daki denizlerin yüzeyinin hemzemin olduğunu keşfetti

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:33
16 Okunma
Titan'da 'deniz seviyesi' tespit edildi

ABD'nin Cornell Üniversitesinden Gökbilimci Alex Hayes önderliğindeki araştırma ekibi, Satürn'ün uydusu Titan'daki hidrokarbon denizlerinin kütle çekiminin etkisiyle dünyadaki "deniz seviyesine" benzer bir ortalama yüzey irtifasına sahip olduğunu belirledi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Satürn keşif uydusu Cassini'nin, gezegenin yüzeyine yaptığı nihai dalış sırasında dünyaya gönderdiği radar görüntülerini kullanan araştırmacılar, hidrokarbon göllerinin de bu ortalama irtifadan yalnızca birkaç yüz metre yüksekte olduğunu gözlemledi.

Titan'ın, Güneş Sistemi'nde, yüzeyinde istikrarlı şekilde sıvı barındıran Dünya dışındaki tek gök cismi olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, ortalama su seviyesinin varlığının metan ve etan gibi hidrokarbonlardan oluşan deniz ve göllerin, tıpkı Dünya'da olduğu gibi bir yeraltı sistemi aracılığıyla birbirine bağlı olduğu anlamına geldiğini vurguladı.
AA

Anahtar Kelimeler:
SatürnTitanBilim AdamlarıHemzeminYüzeyDeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni pamuk çeşidi geliştirildi
Yeni pamuk çeşidi geliştirildi
Nougat oyunları PC’lerde de çalışacak
Nougat oyunları PC’lerde de çalışacak
Ekran filtresi bilgilerinizi de korur
Ekran filtresi bilgilerinizi de korur
Türkçe klavyeye ‘Tezeren’ düzeni
Türkçe klavyeye ‘Tezeren’ düzeni
TSK, SİHA ile vuracak
TSK, SİHA ile vuracak
İnovatif fikirler proje pazarında buluştu
İnovatif fikirler proje pazarında buluştu
Güneş Sistemi’yle ilgili yeni teori
Güneş Sistemi’yle ilgili yeni teori
‘Mars’ın toprak yapısı uygun değil’
‘Mars’ın toprak yapısı uygun değil’
Mikro canlıların dünyası bu sergide
Mikro canlıların dünyası bu sergide

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim