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TSK, SİHA ile vuracak

Son dönemde envanterine giren yerli üretim insansız hava araçlarıyla (İHA) terörle mücadeledeki etkinliğini artıran Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK), 14 silahlı İHA ile 140 mini İHA'nın yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

14 Ocak 2018 Pazar 12:00
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TSK, SİHA ile vuracak

Yeni dönemde Türkiye'nin, savunma sanayisinde ileri teknoloji ve özgün tasarım anlamında küresel oyuncu haline gelmesi hedefleniyor.

Buna yönelik devam eden ANKA ve taktik İHA projeleri kapsamında 14, döner kanatlı İHA projeleri çerçevesinde ise 140 mini İHA'nın teslimatı yapılacak.

Emniyet güçlerine bomba imha kabiliyetinin arttırılması amacıyla çeşitli özelliklerde 61 bomba imha robotu teslim edilecek. 90 kilometre menzilli Kasırga K+ ve 280 kilometre menzilli BORA güdümlü füze ve silah sistemi kafile teslimatlarına yıl içinde devam edilecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyon ihtiyaçları kapsamında çeşitli özelliklerde 2 bin 485 güdüm kiti ve bombanın teslimatı tamamlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKSilah
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