Türkçe klavyeye ‘Tezeren’ düzeni

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Halil Murat Ünver ve ekibi uluslararası platformda tanıttıkları Türkçenin yeni klavyesi Tezeren ile Türkiye’ye ödülle döndü.

F klavyenin 1955 yılında tasarlandığını ve o gün kullanılan kelimeler üzerinde bugüne göre daha ilkel imkânlarla inceleme yapıldığını kaydeden Halil Murat Ünver, dilin yaşayan ve zamana bağlı olarak değişen bir varlık olduğunu, 1955 yılında kullanılan kelimelerin yerini bugün çok farklı kelimelerin aldığını hatta günlük konuşma dilinde kullanılan kelimelerle bilişimde kullanılan kelimelerin dahi farklılıklar gösterdiğini ifade etti.

Halil Murat Ünver yeni klavyenin tanıtımına şu sözleri ile devam etti:

“Bilişim sektöründe kullanılan 1 milyon 337 bin 898 kelimenin analizi ile elde edilen verileri değerlendirdik, aynı zamanda insan ergonomisini göz önüne bulundurarak yeni bir harf yerleşimi gerçekleştirdik.

Yeni harf yerleşimi sayesinde çok daha hızlı ve iş sağlığı açısından güvenilir bir klavye ortaya çıktı. Bu yeni klavyemize Türkçede ‘tez yapan’ anlamına gelen ‘Tezeren’ adı verdik.

Kolay erişim satırı dediğimiz esas satır ve işaret parmaklarının eriştiği harflerle F klavyede günümüzde kullanılan kelimelerdeki 100 harfin yüzde 83,5’i basılabilmektedir, Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen E klavyede bu başarı yüzde 72,2, Tezeren’de ise yüzde 92,3 olmuştur. Yani Tezeren’de 100 harfin 92’sini elinizi klavye üzerinde gezdirmeden basabilmektesiniz bu da büyük bir rahatlık sağlamaktadır” dedi.

Ayrıca Ünver, 2015’te geliştirdikleri İngilizce klavye SpeedyKEYS-left’in dünyada sol el kullananlar için geliştirilen ilk solak klavye olduğunu, Tezeren’in ise sağ el kullananlar için düzenlendiğini ancak kolaylıkla sol el kullanımına ayarlanabildiğini, Tezeren-sol’un ilk solak Türkçe klavye olma özelliğini taşıdığını sözlerine ekledi.

İHA