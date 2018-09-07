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Turkcell ile Nokia'dan 5G iş birliği

Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji devi Turkcell ile dünyanın teknolojide lider isimlerinden Nokia, 5G alanında önemli işbirliğini açıkladı. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi için bir araya gelen iki şirket, Türk mühendislerin gücüyle kapsamlı çalışmalar yapacak

07 Eylül 2018 Cuma 15:11
Turkcell ile Nokia'dan 5G iş birliği

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell ile Finli teknoloji devi Nokia, gelecek nesil iletişim teknolojilerini birlikte geliştirmek üzere Türkiye’de önemli bir işbirliğine imza atıyor. 5G teknolojilerinin Türk mühendislerin gücüyle ülkemizde geliştirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yapmak üzere bir araya gelen iki şirket, Türkiye’nin bu alanda söz sahibi ülkelerden biri olması için ortak çalışmalar yürütecek.

Turkcell ve Nokia ayrıca, nesnelerin internetine yönelik yenilikler, akıllı araç teknolojileri ve e-sağlık alanında yeni çözümlerin geliştirilmesi için de iş birliğini yoğunlaştıracak. İmzalanan işbirliği kapsamında, dünyanın en hızlıları arasında yer alan Turkcell şebekesinde, yeni nesil teknolojiler ve çözümler geliştirilmesine yönelik farklı uygulamalar denenecek.

Buna ek olarak ayrıca Nokia ve Turkcell, nesnelerin interneti teknolojisinin getirilerinden de yararlanarak akıllı araçlar, e-sağlık çözümleri ve çeşitli kullanıcı otomasyon çözümlerinin geliştirilmesine odaklanacak.

Yeni teknolojiler hayat bulacak

Turkcell olarak her alanda, yerli ve milli teknoloji üreten bir ülke haline gelebilmemiz için uluslararası iş birliklerine imza atmaya devam ettiklerini kaydeden Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Yeni nesil iletişim teknolojileri ve özellikle 5G’de yerli teknoloji geliştirmenin, ülkemizin yeni bir sıçrama yapması adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.

 Nokia ile yaptığımız işbirliği de bunun kanıtı” dedi. Turkcell’in bu çalışmalarla Türkiye'de 5G’nin ticarileştirilmesi ve geleceğin teknolojilerini üretme konusunda önemli adımlar atmaya devam edeceğini vurgulayan Sezgin, “Bu işbirliği tüm dünyanın çözümler geliştirmek için yarıştığı nesnelerin interneti, akıllı araçlar ve e-sağlık alanındaki yeni teknolojilerin Türkiye’de de üretilmesine zemin sağlayacak. Geleceğin çözümlerini geliştirerek, ülkemizde katma değer yaratan işlerde öncülüğümüzü sürdürmeyi devam edeceğiz” diye ekledi.
EKONOMİ SERVİSİ

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