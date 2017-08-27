Türkiye’de yeni bir canlı türü tespit edildi

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi araştırma ekibince yürütülen proje kapsamında, Sinop açıklarındaki omurgasız hayvanların incelenmesi sonucu mikroskobik (gözle görülemeyen canlılar) grubuna ait yeni bir canlı türü keşfedildi.

Sinop Üniversitesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin'in yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında bilim hayatına katkı sunacak önemli bir buluşa imza atıldığı duyuruldu.

Projede ekibince Sinop açıklarındaki incelenme sonucunda yeni bir canlı türüne rastlanıldığı vurgulanan açıklamada, dünyanın önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Reinhardt Mobjerg Kristensen ve Dr. Lukasz Kaczmarek ile yapılan görüşmelerde ise söz konusu canlı türünün sadece Türkiye'de değil dünyada ilk defa keşfedildiğinin ortaya konulduğu aktarıldı.

Bu canlıların araştırılması konusunda Türkiye'de çok az sayıda bilimsel çalışma yürütüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merhum Prof. Dr. Murat Sezgin'in TÜBİTAK tarafından desteklenen ve halen devam eden 'Türkiye ve Karadağ Denizel Ekosistemlerinde Çevresel Biyo-İndikatör Olarak Meiofaunal Organizmalar' başlıklı projesinde görev alan ekibi tarafından, Sinop Körfezi'nde 2-4 metre derinlikteki deniz kumu içinde yaşayan mikroskobik büyüklükteki omurgasız hayvanlar incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda tardigrada (su ayıları) grubuna ait megastygarctides cinsinden yaklaşık yarım milimetre büyüklüğündeki bir canlı türünün Türkiye denizlerinde ilk kez kaydedildiği saptandı. Projede araştırmacı olarak çalışan ve Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma ve Uygulama Merkezinde Hidrobiyoloji Laboratuvarı sorumlusu olarak görev yapan Uzman Dr. Derya Ürkmez, Fransa'da yapılan bir çalıştaya katılarak tardigradlar konusunda dünyanın önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Reinhardt Mobjerg Kristensen ve Dr. Lukasz Kaczmarek ve ekibi ile bir araya geldi. Bulunan canlı türü ile ilgili yaptığı görüşmeler ve ileri incelemeler sonucunda bu canlı türünün sadece Türkiye’de değil dünyada da ilk kez keşfedildiği saptandı."

Bilim dünyasına katkı sunacak çalışmanın yürütücüsü olan Prof. Dr. Sezgin'in geçen ay ailesiyle geçirdiği bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, Sezgin'e vefa örneği göstermek amacıyla canlıya "megastygarctides sezginii" isminin verildiği ve canlının tanımlandığı makalenin de uluslararası bilim dergisi Marine Biology Research'te yayınlanmak üzere kabul edildiği kaydedildi. AA