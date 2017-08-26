Uydunet nedir?

Hali Hazırda teledünya, uydunet ve kablo tv hizmetleri ile ülkenin geniş bir kesiminde hizmet veren firma, kablo ağı üzeriden uzun zamandır sunduğu kablonet olan sistemin ismini, uydunet olarak güncellemiş ve 100mb hızına kadar, talep edilmesi halinde simetrik seçenekleri de bulunan internet hizmetini tüm Türkiye’ye sunmaktadır.

Büyük şehirlerin hemen hepsinde yerleşik olarak sunulan sistem; İstanbul, Ankara ve İzmir’de neredeyse ilin tamamında, diğer illerde yerel olarak veriliyor olsa da, omurga hızla yaygın hale gelmekte ve kullanıcıların uydunet başvurusu eğilimleri buna mukabil olarak artmaktadır. Türksat başvuru işlemleri, kablotv standart aboneliği kapsamında yapılmakta ve adrese öncelikle kablo ağı yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu işlem sırasında kablonet başvuru işlemleri de yapılabilmekte ve tercih edilen internet paketleri üzerinden işlem gerçekleştirilebilmektedir.

Uydunet, tercihe göre; kotasız sınırsız internet, AKN kotalı sınırsız internet, kullandığın kadar öde gibi tarifeler ve çeşitli internet kampanyaları sunmakta ve kullanıcılarınca cazip sınırsız internet paketleri vermektedir. Sisteme dilerseniz dönemsel olarak taahhütlü abone olabileceğiniz gibi, hiçbir taahhüt ve hatta aylık sabit ücret dahi olmadan; yalnızca kablotv analog hizmet ücretini ödeyerek sahip olabilirsiniz.

Neden Uydunet?

Uydunet, oldukça güçlü bir alt yapı üzerine kuruludur. ADSL sistemine göre çok daha yüksek kapasiteyi taşıyabilecek bakır kablolar üzerinden verilen yayın, teorik olarak 1000mb gücü besleyebilmektedir. Ancak ülkemizde kaynak alt yapı henüz 100mb sınırında olduğundan bu hizmet alınmamaktadır. Ancak yakın zaman da bütünüyle dijitalleşecek TV yayınları döneminde, IP TV sistemlerinin de kullanılacak olması sebebiyle bu altyapının kullanılır hale gelmesi beklenmektedir.

Uydunet stabil bir alt yapı sunmaktadır ve alacağınız yayın, nadiren arızalara muhatap olmaktadır. Türksat, kendine ait bir omurgayı kullanmakta ve Telekom’un omurgasından bağımsız olduğundan, çok daha yüksek hızlar düzenli olarak sunulabilmektedir.

Türksat; teledünya, uydunet ve sabit telefon hizmetlerini tek bir internet paketi içerisinde son derece cazip fiyatlarla sunabilmekte ve evinizin temel ihtiyaçlarını tek faturada karşılayabilmenizi sağlamaktadır.