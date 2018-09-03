Vestel Ventures’den çok özel teknolojik ürünler

Çay demleyen akıllı otomat, Türkiye’nin ilk parmak damar izi okuyucusu, telefonun batarya ömrünü yüzde 20 artıran lityum iyon pil teknolojisi, şehir asistanı ve web tabanlı müşteri geri bildirim platformu geleceğin teknolojilerinin ipuçlarını verdi.

Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, “Vestel Ventures olarak fikirlere hayat, girişimcilere el veriyoruz. Arkamızda, kendi alanında ilk olan pek çok teknolojiyi geliştirmiş güçlü bir Ar-Ge ekibi var.

Hem ekonominin değişen dinamiklerine uyum sağlamak, hem de küresel sosyal dönüşümü yakalamak için yenilikçi fikirleri çok önemsiyoruz. Bu tür uygulamaları ve bu uygulamaları ortaya çıkaran şirketleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Vestel Ventures’ın Nesnelerin İnterneti kategorisindeki yatırımı SwarTea IoT, dünyanın ilk ve tek akıllı çay demleme otomatı.

Procist AŞ’nin 3 yıllık Ar-Ge sonucu Türk mühendislerce Türkiye’de geliştirilen ve üretilen SwarTea IoT, demleme çay keyfine teknolojik bir boyut katıyor. Nesnelerin İnterneti kategorisinde önemli teknolojik kolaylıklar sunan SwarTea IoT sayesinde önceden su ve çayın yerleştirilmesi halinde cep telefonuna yüklenen bir uygulamayla uzaktan demleme yapılabiliyor.

Kurumlarda çalışanların cep telefonlarına veya bilgisayarlarına yüklenen aplikasyonla veya dokunmatik ekran üzerinden istenen bardak tipi ve dem oranında çay sipariş edilebiliyor.

Enwair Enerji Teknolojileri sayesinde batarya kapasitesi mevcut bataryaların yüzde 20 üzerine çıkmakta. Bu teknoloji ile yakın zamanda Venus E4 telefonlarda kullanılan lityum iyon bataryalar tamamen yerli olacak.

EKONOMİ SERVİSİ