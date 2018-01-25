Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118604
ALTIN
162.853
DOLAR
3.7315
STERLİN
5.3325
EURO
4.6666

Yapay zeka: Fırsat mı, tehdit mi?

Yapay zeka uygulamaları siber güvenliğe katkı sağlarken saldırganların elinde bir tehdide de dönüşebilecek. Bu teknoloji sayesinde saldırılar gerçekleşmeden engellenebilecek, zafiyetler tehlike yaratmadan ortadan kaldırabilecek

25 Ocak 2018 Perşembe 17:04
6 Okunma
Yapay zeka: Fırsat mı, tehdit mi?

İnsan hayatını kolaylaştıran birçok yenilikçi ürün ve çözüme kapı aralayan yapay zeka, sunduğu fırsat ve tehditlerle siber güvenlik alanında iyi ve kötü niyetli kişilerin mücadelesine yön verecek.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), yeni siber güvenlik raporu çalışmasını tamamladı.

Geçen yılın son çeyreğindeki siber güvenlik saldırılarını içeren raporda, aynı zamanda 2018 yılı öngörülerine yer verildi.

Rapora göre, geçen yıl siber güvenlik alanında fidye yazılımlarda gözle görülür bir artış oldu. Wannacry, NotPetya, Expetr, Retefe, Bad Rabbit’in başını çektiği saldırılar, yıl boyunca dünya genelinde ses getirdi.

Fidye yazılımların yanı sıra yıl içerisinde bankacılık sistemlerine ve mobil uygulamalara yönelik saldırılar da artış gösterdi. Ayrıca meydana gelen hem hacimli hem de önemli veri sızıntıları, bu tür saldırıların da hız kesmeden devam edeceğinin işaretini verdi.

Fırsat ve tehditlere açılan kapı: Yapay zeka 

Son dönemde adından söz ettiren yapay zeka uygulamaları siber güvenlik alanında daha fazla gündeme gelecek.

Siber güvenlikte savunma amaçlı yapay zeka kullanımı artarak devam edecek.

Yapay zekay, STM’nin kendi bünyesinde yürüttüğü çalışmalar perspektifinde de yer aldığı gibi siber tehdit avcılığı, güvenli kod geliştirme ve test safhalarında devreye girerek saldırıları gerçekleşmeden engelleyebilecek, zafiyetleri tehlike yaratmadan belirleyip ortadan kaldırabilecek.

Ayrıca yıllardır büyük bir sorun olan yama yönetiminde yapay zekanın kullanılmasıyla, yama öncesi test işlemleri ve yamanın başka bir uygulamada sorun yaratıp yaratmayacağı gibi büyük çaba gerektiren işlerin çok daha hızlı ve sorunsuz yürütülmesinin yolu açılacak.

Diğer yandan, yapay zekanın kullanıldığı zararlı yazılımlar ise yakın gelecekte siber güvenlik dünyasının karşılaşacağı en büyük sorunlardan biri olacak.

Bulunduğu ortamı anlayabilecek bu zararlı yazılımlar adeta bir insan gibi saldırı öncesi izleme, bilgi toplama, sessiz kalma ve hatta güvenlik ürünlerini atlatma gibi kararları, bulunduğu platforma göre şekillendirebilecek. Bu nedenle yapay zeka uygulamalarının saldırganların elinde bir çeşit “siber silah” olarak kullanımı da söz konusu olacak.

Kripto paralar da hedef

Raporda, bu yıla ilişkin siber tehdit beklentilerine de yer verildi.

Buna göre, yapay zeka uygulamalarının saldırganlar arasında hızla yaygınlaşmasının yanı sıra sunucusuz uygulamalara yönelik saldırı artacak, IoT cihazlar daha sıklıkla siber saldırıların hem kurbanı hem de aracısı olacak, fidye yazılımlar şekil değiştirerek de olsa önemli bir tehdit olmayı sürdürecek.

Ayrıca siber casusluk etki alanını genişletecek, sağlık sektörüne ve kritik altyapılara yönelik saldırılar yoğunlaşacak, kripto para birimlerini hedef alan siber saldırılar gündemi daha fazla meşgul edecek.

STM, yeni nesil siber güvenlik anlayışının bir ürünü olan Siber Füzyon Merkezi’ni hizmete sunarak ve siber güvenlik konusuna dikkat çekmek amacıyla “Capture the Flag” (CTF) etkinlikleri düzenleyerek, her geçen gün daha karmaşık ve tehlikeli hale gelen siber tehditlerin önlenmesi konusunda önemli çalışmalar yürütüyor.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araştırmacıların işi artık daha kolay
Araştırmacıların işi artık daha kolay
Yeni pamuk çeşidi geliştirildi
Yeni pamuk çeşidi geliştirildi
Titan'da 'deniz seviyesi' tespit edildi
Titan'da 'deniz seviyesi' tespit edildi
Nougat oyunları PC’lerde de çalışacak
Nougat oyunları PC’lerde de çalışacak
Ekran filtresi bilgilerinizi de korur
Ekran filtresi bilgilerinizi de korur
Türkçe klavyeye ‘Tezeren’ düzeni
Türkçe klavyeye ‘Tezeren’ düzeni
TSK, SİHA ile vuracak
TSK, SİHA ile vuracak
İnovatif fikirler proje pazarında buluştu
İnovatif fikirler proje pazarında buluştu
Güneş Sistemi’yle ilgili yeni teori
Güneş Sistemi’yle ilgili yeni teori

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim