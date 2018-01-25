Yapay zeka: Fırsat mı, tehdit mi?

İnsan hayatını kolaylaştıran birçok yenilikçi ürün ve çözüme kapı aralayan yapay zeka, sunduğu fırsat ve tehditlerle siber güvenlik alanında iyi ve kötü niyetli kişilerin mücadelesine yön verecek.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), yeni siber güvenlik raporu çalışmasını tamamladı.

Geçen yılın son çeyreğindeki siber güvenlik saldırılarını içeren raporda, aynı zamanda 2018 yılı öngörülerine yer verildi.

Rapora göre, geçen yıl siber güvenlik alanında fidye yazılımlarda gözle görülür bir artış oldu. Wannacry, NotPetya, Expetr, Retefe, Bad Rabbit’in başını çektiği saldırılar, yıl boyunca dünya genelinde ses getirdi.

Fidye yazılımların yanı sıra yıl içerisinde bankacılık sistemlerine ve mobil uygulamalara yönelik saldırılar da artış gösterdi. Ayrıca meydana gelen hem hacimli hem de önemli veri sızıntıları, bu tür saldırıların da hız kesmeden devam edeceğinin işaretini verdi.

Fırsat ve tehditlere açılan kapı: Yapay zeka

Son dönemde adından söz ettiren yapay zeka uygulamaları siber güvenlik alanında daha fazla gündeme gelecek.

Siber güvenlikte savunma amaçlı yapay zeka kullanımı artarak devam edecek.

Yapay zekay, STM’nin kendi bünyesinde yürüttüğü çalışmalar perspektifinde de yer aldığı gibi siber tehdit avcılığı, güvenli kod geliştirme ve test safhalarında devreye girerek saldırıları gerçekleşmeden engelleyebilecek, zafiyetleri tehlike yaratmadan belirleyip ortadan kaldırabilecek.

Ayrıca yıllardır büyük bir sorun olan yama yönetiminde yapay zekanın kullanılmasıyla, yama öncesi test işlemleri ve yamanın başka bir uygulamada sorun yaratıp yaratmayacağı gibi büyük çaba gerektiren işlerin çok daha hızlı ve sorunsuz yürütülmesinin yolu açılacak.

Diğer yandan, yapay zekanın kullanıldığı zararlı yazılımlar ise yakın gelecekte siber güvenlik dünyasının karşılaşacağı en büyük sorunlardan biri olacak.

Bulunduğu ortamı anlayabilecek bu zararlı yazılımlar adeta bir insan gibi saldırı öncesi izleme, bilgi toplama, sessiz kalma ve hatta güvenlik ürünlerini atlatma gibi kararları, bulunduğu platforma göre şekillendirebilecek. Bu nedenle yapay zeka uygulamalarının saldırganların elinde bir çeşit “siber silah” olarak kullanımı da söz konusu olacak.

Kripto paralar da hedef

Raporda, bu yıla ilişkin siber tehdit beklentilerine de yer verildi.

Buna göre, yapay zeka uygulamalarının saldırganlar arasında hızla yaygınlaşmasının yanı sıra sunucusuz uygulamalara yönelik saldırı artacak, IoT cihazlar daha sıklıkla siber saldırıların hem kurbanı hem de aracısı olacak, fidye yazılımlar şekil değiştirerek de olsa önemli bir tehdit olmayı sürdürecek.

Ayrıca siber casusluk etki alanını genişletecek, sağlık sektörüne ve kritik altyapılara yönelik saldırılar yoğunlaşacak, kripto para birimlerini hedef alan siber saldırılar gündemi daha fazla meşgul edecek.

STM, yeni nesil siber güvenlik anlayışının bir ürünü olan Siber Füzyon Merkezi’ni hizmete sunarak ve siber güvenlik konusuna dikkat çekmek amacıyla “Capture the Flag” (CTF) etkinlikleri düzenleyerek, her geçen gün daha karmaşık ve tehlikeli hale gelen siber tehditlerin önlenmesi konusunda önemli çalışmalar yürütüyor.

AA