Yapay zeka tehlikesi

ThinkTech'in "Yapay Zeka-İnsandan Öte" başlıklı raporunda yapay zeka, "Bir bilgisayarın veya makinenin çeşitli iş ve işlemleri insana benzer şekilde yerine getirme veya karmaşık problemlere insanlar gibi çözüm üretme kabiliyeti." şeklinde tanımlandı.

Farklı fikirlere sahip olsalar da yapay zeka uzmanları ve bu alana yatırım yapan teknoloji devleri, gelecekte dünya lideri olmak adına büyük bir motivasyonla çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün, 2010'lu yıllardan 1990'lı yıllara bakıldığında, yapay zeka konusunda ne kadar büyük adımlar atıldığı görülürken, 20 yıl sonra bugünlere bakıldığında belki çok daha çarpıcı bir izlenim edinmek söz konusu olacak.

Yapay zekanın, yıkıcı bir amacı gerçekleştirmek için programlandığında veya "zeka patlaması" (Intelligence Explosion) gerçekleşip yapay zeka kendini iyileştirmeyi ve geliştirmeyi öğrendiğinde, iyi bir amacı gerçekleştirmek üzere yıkıcı bir çözüme başvurduğunda durdurulamama riski bulunuyor.

Bu nedenle yapay zeka teknolojileri geliştirilirken izlenebilir ve kontrol edilebilirliğinden ve hedefleri bakımından insanlığın hedefleriyle paralel ilerlediğinden emin olunması gerekiyor.

AA