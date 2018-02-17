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Yapay zeka tehlikesi

Savunma Sanayii Müsteşarlığı iştiraklerinden Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin teknolojik düşünce merkezi ThinkTech tarafından yapay zeka ve bu alandaki olası gelişmelere ilişkin hazırlanan raporda, "Yapay zeka teknolojileriyle donatılmış robotlar karaborsaya düşerek geleceğin kalaşnikofları olma ihtimali taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:54
Yapay zeka tehlikesi

ThinkTech'in "Yapay Zeka-İnsandan Öte" başlıklı raporunda yapay zeka, "Bir bilgisayarın veya makinenin çeşitli iş ve işlemleri insana benzer şekilde yerine getirme veya karmaşık problemlere insanlar gibi çözüm üretme kabiliyeti." şeklinde tanımlandı.

Farklı fikirlere sahip olsalar da yapay zeka uzmanları ve bu alana yatırım yapan teknoloji devleri, gelecekte dünya lideri olmak adına büyük bir motivasyonla çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün, 2010'lu yıllardan 1990'lı yıllara bakıldığında, yapay zeka konusunda ne kadar büyük adımlar atıldığı görülürken, 20 yıl sonra bugünlere bakıldığında belki çok daha çarpıcı bir izlenim edinmek söz konusu olacak.

Yapay zekanın, yıkıcı bir amacı gerçekleştirmek için programlandığında veya "zeka patlaması" (Intelligence Explosion) gerçekleşip yapay zeka kendini iyileştirmeyi ve geliştirmeyi öğrendiğinde, iyi bir amacı gerçekleştirmek üzere yıkıcı bir çözüme başvurduğunda durdurulamama riski bulunuyor.

Bu nedenle yapay zeka teknolojileri geliştirilirken izlenebilir ve kontrol edilebilirliğinden ve hedefleri bakımından insanlığın hedefleriyle paralel ilerlediğinden emin olunması gerekiyor.
AA

Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii MüsteşarlığıSavunma Teknolojileri Mühendislik Ve Ticaret AŞThinkTechRobotlarKalaşnikof
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