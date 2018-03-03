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Yıldızların atalarından sinyal var

Amerikalı bilim adamları, radyo sinyalleri yoluyla ilk kez yıldızların atalarının sinyallerini keşfetti. Amerikalı bilim adamları, radyo sinyalleri yoluyla ilk kez yıldızların atalarının sinyallerini keşfetti

03 Mart 2018 Cumartesi 16:48
Yıldızların atalarından sinyal var

Arizona ile Colorado üniversiteleri ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) görevli astronomlar, Avustralya'nın batısında Ulusal Bilim Ajansının Murchison Radyo-Astronomi Gözlemevi'nde bulunan radyo spektrometreyi kullanarak Büyük Patlama'dan yaklaşık 180 milyon yıl sonra, günümüzden 13,6 milyar yıl önce oluşan ilk yıldızların sinyallerini saptadı.

Astronomlar, 12 yıl süren araştırmaları sırasında evrendeki hidrojen elementine ilişkin ilk ipuçlarını da elde etti. Bulgular, yeni doğan evrenin hidrojenle kaplı ve sanılandan çok daha soğuk olduğunu gösterdi. Bilim adamları, bulguları doğrultusunda evrendeki ısının o dönemde eksi 270 derece olduğunu hesap etti. Evrendeki ilk yıldızların büyük, mavi ve kısa ömürlü, dolayısıyla teleskopla görülmesinin imkansız olduğu belirtiliyor.

Bu yıldızların keşfinde, uzayda elektromanyetik radyasyonda anlık değişimleri belirleyen radyo sinyali anteni kullanılıyor. Arizona Üniversitesinden baş araştırmacı Judd Bowman, keşifleriyle ilgili "Bu çok küçük sinyal, evrenin erken dönemine yeni bir pencere açtı." değerlendirmesi yaptı.
AA

Anahtar Kelimeler:
Amerikalı Bilim AdamlarıRadyo SinyalleriAtaYıldızSinyal
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