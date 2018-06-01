Yüksek zeka hakkında ilginç araştırma

Edinburg Üniversitesi bilim adamları yaptıkları bir çalışmada zeka sahiplerinin yüzde 30’unun görme kusurlu olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırma, ayrıca zeki insanların daha iyi kardiyovasküler genlere sahip olma ihtimalinin yüksek olduğu ortaya konuldu. Uzun yıllardır gözlük takan insanların diğerlerine göre daha zeki olduğu söyleniyordu. Şimdi yapılan yeni bir araştırma gözlüğe ihtiyaç duyanların gözlük takmayanlara kıyasla daha zeki olduklarını ortaya koydu.

Edinburg Üniversitesi araştırmacıları en büyük tanı fonksiyonlu genetik çalışması yaparken zeka ile görme bozuklukları arasında önemli bağlantılar olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşları 16 ila 102 arasındaki 300 bin 500 kişinin genetik verilerini yorumladı. Birçok düşünce testinde yer alanlar ve sonuçları genel bilişsel yetenek puanına göre değerlendirildi.

Testlerde en yüksek puanı alanların yüzde 30’unun, daha düşük puan alanlara kıyasla göre gözlüğe ihtiyaç duyduğu kaydedildi. Çalışma ayrıca bilişim yeteneği yüksek olanların daha sağlıklı kardiyovaküler sağlığa salip olduğu belirtildi.

Ancak araştırmacılar neden zeki insanların daha az görme yeteneğine ve daha sağlıklı bir iyi kardiyovasküler yapıya sahip olduğu konusunda bir yorum yapmadı. Araştırma ekibi 148 genin, hafıza, düşünme ve zihni işlemler ve daha iyi mekan farkındalığı özelliği ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Bu genlerden 58’inin daha önce bildirilmediği kaydedildi. Bilim adamları çalışmanın sonuçlarının unutkanlık gibi hastalıklarla ortaya çıkan bilişsel fonksiyonların zayıflamasını anlamaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Araştırmayı yürüten Edinburg Üniversitesi Bilişim Yaşlanması ve Bilişim Epidomolijisi bölümünden Dr Gail Davies, bu çalışmanın en büyük genetik bilişim fonksiyonu çalışması olduğu düşünme yeteneklerine katkıda bulunan birçok genetik farkları tespit ettiğini söyledi.

Dr Gail Davies Bu çalışmanın ortak genlerin farklılıklarının ve beyin yapısının sağlığa ve hayat boyu düşünce yeteneklerinin araştırılmasına temel oluşturduğunu söyledi. Dr. Gail Davies Daha iyi düşünme yetenekleri ve daha iyi kardiyovasküler ve zihin sağlığı, akciğer kanser riskini azaltma ve uzun yaşamanın genetik alanlar arasında bağlantı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

İHA