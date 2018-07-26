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6 ayda 60 bin marka başvurusu

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) Haziran ayı itibarıyla 53 bin 436'sı yerli olmak üzere toplam 60 bin 338 marka başvurusu yapıldı

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:52
6 ayda 60 bin marka başvurusu

Patent başvuru sayısı ise Haziran sonu itibarıyla 2 bin 838’i yerli, 5 bin 22'si yabancı olmak üzere 7 bin 860 oldu

Söz konusu dönemde kuruma 53 bin 436'sı yerli, 6 bin 902'si yabancı olmak üzere toplam 60 bin 338 marka başvurusunda bulunulurken, yerli marka başvuru oranı yüzde 88.6 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yerli marka başvuruları yüzde 3.5, toplam marka başvuruları yüzde 2.2 ve yerli patent başvuruları ise yüzde 8.4 artış gösterdi.

Bu dönemde bin 395'i yerli olmak üzere bin 429 faydalı model başvurusu yapıldı. Yerli faydalı model başvuru oranı da yüzde 97.6 olarak belirlendi. Haziran itibarıyla tescil sayıları markada 39 bin 989'u yerli olmak üzere toplam 42 bin 755, patentte bin 215'i yerli olmak üzere 6 bin 442, faydalı modelde 194'ü yerli olmak üzere 215, tasarımda 19 bin 928'i yerli olmak üzere toplam 23 bin 540 olarak kaydedildi.
AA

Son Güncelleme: 26.07.2018 18:00
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