Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93554
ALTIN
194.201
DOLAR
4.7188
STERLİN
6.2478
EURO
5.4813

ABD'deki yarışmaya Türk takımları damga vurdu

Türk takımları, dünyanın dört bir yanından sınırlı sayıdaki takımın katılabildiği Uluslararası İnsansız Hava Sistemleri Yarışması'na (AUVSI SUAS 2018) damga vurdu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 13:41
ABD'deki yarışmaya Türk takımları damga vurdu

Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen yarışmaya, ABD’nin Maryland eyaleti ev sahipliği yaptı.

Ön başvuru aşamasından geçebilen sınırlı sayıda yarışmacının katılmaya hak kazandığı organizasyona, bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 69 üniversite takımı kabul edildi. Üniversiteler bünyesinde oluşturulan teknoloji takımlarının uluslararası yarışmalardaki başarısı giderek artan Türkiye, 5 takım ile AUVSI SUAS 2018'de yer aldı.

Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve U.C. Berkeley gibi dünyanın en iyileri arasında kabul edilen üniversitelerden gelen zorlu rakiplerle yarışan İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, ilk 10’a girerek önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul Teknik Üniversitesi takımı İTÜNOM 7, Yıldız Teknik Üniversitesi Lagari takımı ise 8'inci oldu. Lagari aynı zamanda, yarışma tarihinin en isabetli hedef atışını gerçekleştirerek, bir rekora imza attı ve misyon kategorisini de 5'inci olarak tamamladı.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Son Güncelleme: 18.06.2018 14:43
Anahtar Kelimeler:
ABDTürkiyeİHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli savaş uçağı projesi sallantıda
Yerli savaş uçağı projesi sallantıda
Veri sızıntısının bedeli ağır
Veri sızıntısının bedeli ağır
Yunan'ı Bora korkusu sardı
Yunan'ı Bora korkusu sardı
Hurda malzemelerden araba yaptı
Hurda malzemelerden araba yaptı
Tarlalar da robotlara emanet
Tarlalar da robotlara emanet
Ege Üniversitesi'nden önemli buluş
Ege Üniversitesi'nden önemli buluş
İnsansı robot doğada koşabiliyor
İnsansı robot doğada koşabiliyor
Sosyal medya insanı yalnızlaştırıyor
Sosyal medya insanı yalnızlaştırıyor
Bu bisiklet çamaşır yıkıyor
Bu bisiklet çamaşır yıkıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim