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Adı değişik, tehlike aynı

Uzmanlar tüm dünyada intiharlara neden olmasıyla gündeme gelen 'Mavi Balina' oyununun ardından şimdi de 'Momo' için uyardı

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:33
Adı değişik, tehlike aynı

Tüm dünyada intiharlara neden olmasıyla gündeme gelen 'Mavi Balina' oyununun ardından şimdi de yine kullanıcılara meydan okuyan 'Momo' adlı yeni oyun endişeye yol açıyor. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, oyunların yalnızca adının değiştiğini, tehlikenin ise aynı olduğunu belirterek aileleri uyardı.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, özellikle çocukların internetteki güvenliğini, yalnızca bir oyuna indirgememek gerektiğinin altını çizerek, siber alemde yalnızca bu oyun değil, bunun gibi birçok tehlike bulunduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Koltuksuz, “Siber korsanlar her dönem, oyun görünümü altında ya da çeşitli ilgi çekici içeriklerle özellikle çocukları hedef seçerek merak uyandıran, onlara meydan okuyarak istediklerini yaptırmaya yönelik yöntemler kullanır.

Eskiden bunu Mavi Balina adlı sözde oyunda gördük, şimdi de Latin Amerika’da ortaya çıkarak yayılan ve endişeye neden olan Momo isimli oyunda görüyoruz. Yine Mavi Balina’da olduğu gibi merakla başlayıp meydan okumaya, kişisel bilgileri ele geçirip istediklerini yapmamaları halinde tehdit etmeye varan bir yöntem olduğu görülüyor” dedi.

İHA

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