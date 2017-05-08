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Astronot egzersiz kıyafetine ödül

Geleceğin Havacılık ve Uzay Mühendislerini yetiştirmek için eğitime başlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi, (İEÜ) astronotlar için geliştirilen egzersiz kıyafeti ile 80 farklı ülkenin katıldığı uluslararası tasarım yarışmasında altın ödülü almaya hak kazandı

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Astronot egzersiz kıyafetine ödül
İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Mezunu Mehmet Ergül tarafından bitirme projesi olarak tasarlanan egzersiz kıyafeti, İtalya’da yapılan ve dünyanın 80 farklı ülkesinden 10 bin projenin başvurduğu “2017 A’Design Yarışması”nda, “Gold Winner” oldu. Ergül, ödülünü 6 Haziran’da Milano’da gerçekleştirilecek törende alacak. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş da Ergül’ün tasarımını inceledi.
Ergül, NASA Johnson Space Center ile yürüttüğü bilgi alışverişi ve astronot antrenörlerinin yönlendirmesiyle “Orpheus” adını verdiği giyilebilen bir egzersiz aleti yaptı. Ergül, “Vücuda giyilebilen bu egzersiz aleti sayesinde yerçekimsiz ortamda, dünya üzerinde yapılabilen pek çok egzersiz hareketini gerçekleştirebilmekteyiz.

Ürünü tasarlama aşamasında NASA’dan araştırmacılar ve bilim insanlarıyla iletişim halinde olarak daha doğru ve teknik anlamda verimli bir konsepte ulaştım. Gelecekteki uzay misyonlarını da düşünerek konuyu yeniden ele aldım. Böylelikle egzersiz kıyafetini tasarladım ve ödül almam beni bu konuda da çalışmaya teşvik etti” dedi. İHA

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Astronot Egzersiz Kıyafetine ödül
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