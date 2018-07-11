‘Ayvaz’da son aşamaya gelindi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Makine ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nde okuyan, aralarında mezunların da olduğu 25 öğrenci, TÜBİTAK’ın 6-12 Ağustos 2018 tarihinde Kocaeli Körfez Yarış Pistinde gerçekleştirilecek Alternatif Enerjili Araç Yarışları’na katılacakları elektromobili tamamlayabilmek için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

Diğer arkadaşlarının aksine yaz tatillerini ‘Ayvaz’ ismini verdikleri ve yarışmaya katılacakları elektromobili bitirmek için harcayan öğrenciler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin ilk kez katılacağı yarışmada tasarım ve mekanik aksamlarını tamamen kendi emekleriyle oluşturdukları elektromobilde son aşamaya geldiler.

Tasarladıkları elektromobile Köroğlu’ndan esinlenerek Ayvaz ismini verdiklerini belirten öğrenciler, elektromobilin şu an için yapılan testlere göre saatte 90 kilometre hıza ulaştığını ifade ettiler.

Projede yer alan Makine Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Buket Atik, yaz boyunca tatillerinden feragat ederek çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, “Mekanik aksam olarak tamamen kendi elimizden çıkmış parçalar.

Hazır alınmış herhangi bir şey yok. Ağustos’un ilk haftası bir yarışma olacak. Yarışma, verimlilik esaslı bir yarışma. Bu nedenle aracımızda olabildiğince hafifliğe önem verdik.

Teknik resimlerini ve imalatını kendimiz yaptık. 2 kişilik bir araç. Birazcık küçük ama günlük otomobillere yakın bir model tasarladık. Yine kendi tasarımımız üzerinde bir çalışma çıkardık. Kalıp üzerine cam elyaf, polyesterle kalıbımızı döktük. Yarışmada da bir çok ödüle talibiz” dedi.

Günlük kullanıma çok uygun

Projede yer alan 25 öğrencinin ekip kaptanı Makine Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali Akalın, tasarladıkları elektromobil hakkında bilgiler vererek, “Projeye başlama sebebimiz, öğrencileri projelere alıştırmak, öğrencilerde proje bilgisini artırıp topluma yararlı bir insan haline getirmek.

Ayvaz projesinde tamamıyla yerli yapım elektrikli araba tasarladık. Ayvaz, hem yarışa yönelik bir araç oldu hem de günlük kullanıma uygun bir araç oldu.

Aracı az büyütürsek günlük kullanabiliriz, daha da küçültürsek tam bir yarış arabası elde edebiliriz. Aracımız TÜBİTAK’ta yarışlara katılacak. Yarışmalarda verimlilik esası göz önünde bulundurulacak. Biz de bu yarışta verimlilik konusunda değil ama görsellik, tanıtımı yaygınlaştırma gibi konularda ödüllere talibiz” ifadelerini kullandı.

İHA