Baskı tişörtlerin popülaritesi artıyor

Baskı tişörtler, beyaz sade bir tişört ve müşterilerin basılmasını istedikleri fotoğraf ile birlikte 1 saat içinde yapılabiliyor. Dijital baskı işletmecisi Özgür Oylu, “Dijital baskı ile istenilen her fotoğrafı tişörtlerin üzerine basmak mümkün. Birden çok baskı tekniği var. Şuan bizim kullandığımız 2 tarz baskı sistemi var. Birisinde yüzeyi özel olan bir tişörte simülasyon baskı yapıyoruz, onun haricinde normal pamuklu tişörte de transfer baskısı yapıyoruz. 1 saat içinde basarak teslim ediyoruz” şeklinde konuştu.



Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte insanların kendilerinde bir farklılık oluşturma arayışına girdiğini belirten Özgür Oylu, baskı tişörtlerin bu konuda ön plana çıktığını söyledi. Baskı tişörtlere yoğun bir talep olduğunu aktaran Oylu, “Baskı tişört satışlarımız gerçekten iyi durumda. İlgi her geçen gün artıyor. Aslında teknolojinin gelişmesi ile birlikte baskı tişörtlere de ilginin arttığını söyleyebiliriz. Teknoloji ile beraber insanların seçenek bolluğunun artması ve aynı zamanda farklı bir şeylere ulaşabilme arzusu baskı tişörtlerdeki artışı etkileyen faktörler arasında sayılabilir” ifadelerini kullandı.



Baskı tişört yaptırmak isteyen bir vatandaşın ödeyeceği ücretin 10-15 lira aralığında olacağını aktaran Oylu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Baskı tişört yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, bize basılmasını istedikleri fotoğrafı bir flash bellek içinde getirsinler. Buna ek olarak onlardan bir de sade beyaz bir tişört istiyoruz. 1 saat içinde başarılı bir baskı ile arzuladıkları tişörte kendileri kavuşacaklardır.” İHA