Beyaz yakalılar AVM’de sosyalleşiyor

Nesnelerin İnterneti alanında Google ve Intel gibi dünya teknoloji devlerinin iş ortağı olan Türk Ar-Ge şirketi Blesh, İstanbul’da yaşayan 100 bin beyaz yakalının gün içinde sergilediği davranışları ve gerçekleştirdiği aktiviteleri analiz etti. Yapılan analiz sonucunda mayıs ayında İstanbul’daki beyaz yakalıların hangi teknolojileri tercih ettiği, nerelerde daha fazla gezdikleri ve bir günlerini nasıl değerlendirdikleri görülebiliyor.



Her ay yaklaşık 200 milyon veriyi analiz eden Blesh, gün içerisinde plaza ve ofislerde zaman geçiren çalışanların gerçek dünyadaki deneyimlerini, sanal dünyadaki deneyimleri ile de birleştirerek, dijital pazarlamayı çok daha geniş bir perspektife taşıyor.

Büyük oranda Android telefon kullanıyor

Blesh’in topladığı verilere göre beyaz yakalılarının %61’i Android işletim sistemine sahip cihazları kullanırken, iOS kullanımının ise %39 oranında olduğu gözlemleniyor. Ayrıca mobil cihazlarda Bluetooth teknolojisini kullanım oranı AVM ve havaalanı gibi yerlerde yükseliyor. Buradan da anlaşıldığı üzere kullanıcılar lokasyon bazlı kampanya ve fırsatlardan yararlanabilmek için Bluetooth teknolojisini aktif olarak kullanıyor.

AVM’lerde sosyalleşiyor ve alışverişi çok seviyorlar

Beyaz yakalılar en çok, ofis ve plazaların sık bulunduğu semtler olan Şişli (Nişantaşı), Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Maslak ve Bebek semtlerinde görülüyor. Boş zamanlarında AVM’lere yönelen beyaz yakalılar alışverişe gidip, soluğu da kafe ve restoranlarda alıyorlar. Beyaz yakalıların en sevdiği sosyal aktivitenin %47 oranıyla alışveriş yapmak olduğu da görülüyor.



Hemen peşinden %40’lık bir oran ile sinema ve diğer kültürel faaliyetler geliyor. %14 oranında seyahat, %19 oranında spor ve son olarak %10 oranında finans odaklı aktiviteler de beyaz yakalıların favorileri arasında. Çeşitli gündelik aktivitelerini gerçekleştirdikleri mekânlar, aynı zamanda beyaz yakalıların nerelerde sosyalleştiğini de net biçimde ortaya koyuyor. HABER MERKEZİ