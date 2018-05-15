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Bu bisiklet çamaşır yıkıyor

Amasya'da bir grup üniversite öğrencisi kadınların spor yaparken çamaşır da yıkayabilecekleri bir bisiklet tasarladı

15 Mayıs 2018 Salı 16:02
Bu bisiklet çamaşır yıkıyor

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programı öğrencileri Oktay Durmuş, Tayfun Mert, Bekir Eren Sağlamer ile Selim Sağlam bisiklet gövdesiyle çamaşır makinesinin yıkama mekanizmasını birleştirdikleri bir sistem tasarladılar.

Bisikletin pedalının çevrilmesiyle çamaşır makinesinin kazanının dönmeye başladığını belirten Oktay Durmuş, “Projemizle birlikte bayanlar hem spor yapabilecek hem de çamaşır yıkayabilecek” dedi.

Sistemin çalışmasıyla kadınların fazla kilolarından arınabileceğine değinen Durmuş, üniversite genelinde düzenlenen ‘Süper bir fikrim var’ adlı yarışmada sunumunu yaptıkları projelerinin geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Çamaşır yıkayan bisikleti deneyen Elif Soruklu da, “Proje fikir olarak çok güzel. Genelde evhanımları evin bütün işini yaptıklarında zayıfladıklarını düşünürler ama aslında böyle olmuyor. O yönden de iyi bir şey. Bu bisikletle çamaşırları hallederken hem de kalori yakmamızı sağlamış olacak” diye konuştu.

İHA

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