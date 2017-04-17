Bu da milli robotumuz: Kobot

Türk mühendisler tarafından yüzde yüz yerli bir yazılımla tasarlanan yapay zekalı akıllı robot ‘Kobot’, hem üretim maliyetlerini ucuzlatıp hem de verimi artırarak sanayide devrim oluşturacak.

Sanayide insanların kol kuvvetini hemen hemen sıfıra indirip insanoğlunun gücünü, bilgi ve becerisini ortaya koyarak üretim yapan ve 6 ay önce piyasaya sunulan akıllı robot ‘Kobot’, Fuar İzmir’de sergilendi. Türk mühendisler tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilen akıllı robot kişinin talebine göre özel fiziksel aktiviteyi yapıyor. Kaliteli randıman ve enerji tasarrufu sağlayan yüksek teknolojili robot, hatayı da sıfıra indirerek üstün bir üretim sistemi sağlıyor.

Akıllı robot hakkında bilgi veren Gürkan Necipoğlu, “Bir insan kolunun yapabildiği hareketlerin tamamını yapabiliyor. En büyük özelliği kendi kendine öğrenebilme kabiliyetine sahip olabilmesi ve sınırsız tekrarda, sınırsız süreyle verilen işi yapabiliyor. Yazılımı yüzde yüz Türk mühendisleri tarafından hazırlanmış, milli ve yerli robotumuzdur” dedi.

Dünya sanayiinin geleceğinin teknoloji ve kendi kodunu yazabilme kabiliyeti olduğunu belirten Necipoğlu, “Akıllı robot ‘Kobot, diğer tüm robotlardan farklı olarak Türk mühendislerinin tasarladıkları yüzde yüz milli bir yazılım sayesinde bütün fiziksel aktiviteleri gerçekleştiriyor. En önemli özelliği diğer endüstriyel robotlardan farklı olarak kendi kendine öğrenebilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Bu yazılımla amacımız, çok profesyonel kalifiye personel tarafından yazılabilen kodlardır. Bu tip personellerin maliyeti de sanayide oldukça yüksektir. Akıllı robotta ise bu tip yazılım yazan kalifiye personele ihtiyacınız yok” ifadelerini kullandı. İHA