Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu da milli robotumuz: Kobot

Yüzde yüz mili yazılıma sahip ilk yerli robot Kobot, bir insan kolunun yapabildiği hareketlerin tamamını yapabiliyor. En büyük özelliği ise, kendi kendine öğrenebilme kabiliyetine sahip olabilmesi ve sınırsız tekrarda, sınırsız süreyle verilen işi yapabilmesi

Bu haber kez okundu.

Bu da milli robotumuz: Kobot
Türk mühendisler tarafından yüzde yüz yerli bir yazılımla tasarlanan yapay zekalı akıllı robot ‘Kobot’, hem üretim maliyetlerini ucuzlatıp hem de verimi artırarak sanayide devrim oluşturacak. 
Sanayide insanların kol kuvvetini hemen hemen sıfıra indirip insanoğlunun gücünü, bilgi ve becerisini ortaya koyarak üretim yapan ve 6 ay önce piyasaya sunulan akıllı robot ‘Kobot’, Fuar İzmir’de sergilendi. Türk mühendisler tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilen akıllı robot kişinin talebine göre özel fiziksel aktiviteyi yapıyor. Kaliteli randıman ve enerji tasarrufu sağlayan yüksek teknolojili robot, hatayı da sıfıra indirerek üstün bir üretim sistemi sağlıyor.
Akıllı robot hakkında bilgi veren Gürkan Necipoğlu, “Bir insan kolunun yapabildiği hareketlerin tamamını yapabiliyor. En büyük özelliği kendi kendine öğrenebilme kabiliyetine sahip olabilmesi ve sınırsız tekrarda, sınırsız süreyle verilen işi yapabiliyor. Yazılımı yüzde yüz Türk mühendisleri tarafından hazırlanmış, milli ve yerli robotumuzdur” dedi.
Dünya sanayiinin geleceğinin teknoloji ve kendi kodunu yazabilme kabiliyeti olduğunu belirten Necipoğlu, “Akıllı robot ‘Kobot, diğer tüm robotlardan farklı olarak Türk mühendislerinin tasarladıkları yüzde yüz milli bir yazılım sayesinde bütün fiziksel aktiviteleri gerçekleştiriyor. En önemli özelliği diğer endüstriyel robotlardan farklı olarak kendi kendine öğrenebilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Bu yazılımla amacımız, çok profesyonel kalifiye personel tarafından yazılabilen kodlardır. Bu tip personellerin maliyeti de sanayide oldukça yüksektir. Akıllı robotta ise bu tip yazılım yazan kalifiye personele ihtiyacınız yok” ifadelerini kullandı. İHA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Bu Da Milli Robotumuz: Kobot
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100