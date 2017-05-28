Bu galaksi Samanyolu’ndan çok hızlı

ABD'deki Carnegie Bilim Enstitüsü ve Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsü bilim adamları , yeni keşfedilen galaksi tür ünün, yaklaşık 14 milyar yıl önce evrenin doğumuna yol açtığına inanılan Büyük Patlama'dan sadece 1,5 milyar yıl sonra ortaya çıktığı halde yıldız oluşumu bakımından hala "hiper-üretken" olduğuna işaret etti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ortak işlettiği Hubble Uzay Teleskobu'ndan elde edilen görüntüleri kullanan bilim adamları, büyük galaksilerin merkezindeki dev kara delikleri incelemek üzere başladıkları araştırmada, dört ayrı örnekte komşu galaksilerde yıldız oluşumunun olağanüstü hızlara ulaştığını tespit etti.

Söz konusu galaksilerin bir yılda yüzlerce Güneş kütlesi boyutunda yıldız ürettiği kaydedildi.

Ekibin keşfi, bilim adamlarını uzun yıllardır meşgul eden kozmik bir muammaya da açıklık getiriyor.

Evrenin yaşının bugünkünün onda biri kadar olduğu bir zamanda şaşırtıcı şekilde büyük olan dev galaksilerin nasıl meydana geldiği açıklamaya çalışan bilim adamları, bundan böyle bu galaksilerin yeni keşfedilen hiper-üretken öncü galaksilerden türediği hipotezini ortaya atabilecek. AA