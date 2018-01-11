Bu SMS'lere dikkat

İSOBİL SMS'in CEO'su Mehmet Altındağlı, son zamanlarda artan SMS dolandırıcılığı hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu. 888 Katma Değerli Servis numaraları üzerinden yollanan SMS'ler ile vatandaşların dolandırıldığını dile getiren Altındağlı, gelen SMS'lerin içeriklerini tam okumadan herhangi bir bağlantıya tıklamaması, 888 vb. ile başlayan çağrı merkezi numaralarını aramamalarını belirtti.

Binlerce vatandaşın mağdur olduğunu ifade eden Altındağlı, ''Bu numaralar arandığı anda GSM Operatörünüz ile bu firmalar arasında yapılan anlaşma ile sözde danışmanlık adı altında almadığınız bir hizmetin bedeli olarak GSM faturanıza 20 TL ücret yansıtılıyor ve bunun iadesi olmuyor” dedi.

Şüpheli SMS'ler hakkında da önemli bilgiler veren Altındağlı, "'DEGERLI MUSTERIMIZ' şeklinde başlayan '36 AY VADEYE KADAR 25 BIN TL TUTARLA GELIR BELGESIZ KREDI' şeklinde devam eden mesajlarda vatandaş ilk olarak gönderen başlığına bakması gerekiyor. Ancak gönderen başlığı da yanıltıcı ve aldatıcı olabilir.

Bu nedenle mutlaka mesajın bütünlüğüne bakarak herhangi bir bağlantıya basmadan önce adresin kurumsal olup olmadığı kontrol edilmeli, mümkünse bilgisayar üzerinden denenmesi gereklidir. Çünkü cep telefonu üzerinden tıklanan bağlantılar otomatik olarak GSM operatörleri üzerinden sanki siz bu servislere üye olmak istemişsiniz gibi işlem yapmaktadır.

Ancak bilgisayar üzerinden bağlantıya tıkladığınızda işlem gerçekleşemez" diye konuştu. Gönderilen SMS'in içerisinde birçok tuzak olduğunu söyleyen Altındağlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Gönderilen mesajlarda, 'SMS almak istemiyorsanız bu bağlantıya tıklayın veya arayın' şeklindeki mesajlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer bağlantı güvensiz görünüyorsa kesinlikle tıklamayın. Hiçbir firma SMS iptali için bir çağrı merkezi numarasını aramanızı istemez.

İptal için kısa numaraya 'iptal' yazıp göndermenizi ister. Ancak buradaki kısa numara da çok önemlidir. Bir abonelik servisi olabilir, dikkat etmeniz gerekmektedir. SMS almayı iptal edeyim derken, başka bir servise abone olmuş olabilirsiniz."

Operatörlerin de sorumluluğu var

SMS'lerin sonunda B ile başlayan ve 4 haneli kod bulunduğunu belirten Altındağlı, bu kodlar sayesinde internette aratarak SMS'in hangi servis sağlayıcısından geldiğini öğrenilebileceğini kaydetti. Gönderilen SMS'de dolandırıcılık şüphesi varsa, telefon operatörünün kendi üzerinden bu tür içeriklerinin gönderilmesini engellemesi gerektiğini de ifade eden Altındağlı, "İSOBİL SMS olarak, vatandaştan gelen ilk şikâyette gönderilen SMS'in ekran görüntüsünü istiyor, belirtildiği gibi içerisinde bankacılık terimleri, yanıltıcı, aldatıcı ifadeler, dolandırıcılık şüphesi varsa SMS'i gönderen firmanın hesabınız askıya alıyoruz.

Ayrıca, internet sitemize koyduğumuz SMS İPTAL B234 formu ile 'B234 operatör kodu ile gelecek SMS mesajlarının tarafınıza gönderilmesi engellenecektir' işlemi online olarak gerçekleştiriyor" şeklinde konuştu.

İHA