Çoğumuzun şifresi bu: 123456

SplashData’nın bu yöndeki araştırmasına dikkat çeken ESET’in bu paylaşımı, pek çok kişinin online hesaplarını güvence altına almak için kullandığı şifreler konusunda hâla oldukça kötü kararlar aldığını ortaya koyuyor. ESET Güvenlik

Araştırmacısı Graham Cluley’in duyurduğu SplashData araştırması, dijital cihaz kullanıcılarının daha dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor. SplashData’nın araştırması, bilgisayar korsanları tarafından global düzeyde sızdırılan beş milyondan fazla şifrenin incelenmesine dayanıyor.

“Bu şifreleri kullanmaktan vazgeçin” uyarısında bulunan Cluley, “Bu şifreler yalnızca kolay tahmin edilmekle kalmazlar. Şifre kırma veritabanlarında, korsanların ellerinin altında çoktan yerlerini almışlardır bile. İyi haber şu ki, daha iyi bir şifre güvenliği sağlamak zor değil. Biraz daha karmaşık şifrelerle başarıya ulaşmanız mümkün” diye konuştu.

İşte yılın en kötü 30 şifresi: "123456, password, 12345678, qwerty, 12345, 123456789, letmein, 1234567, football, iloveyou, admin, welcome, monkey, login, abc123, starwars, 123123, dragon, passw0rd, master, hello, freedom, whatever, qazwsx, trustno1, 654321, jordan23, harley, password1, 1234."

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL