Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118605
ALTIN
162.448
DOLAR
3.7797
STERLİN
5.2751
EURO
4.6312

Çoğumuzun şifresi bu: 123456

2017 yılı boyunca beş milyondan fazla şifrenin siber korsanlar tarafından ele geçirildiğini bildiren antivirüs yazılım kuruluşu ESET, geride bıraktığımız yılın en kötü şifrelerini sıraladı. ESET, “Bu şifreleri kullanmaktan vazgeçin” uyarısında bulundu.

23 Ocak 2018 Salı 15:44
20 Okunma
Çoğumuzun şifresi bu: 123456

SplashData’nın bu yöndeki araştırmasına dikkat çeken ESET’in bu paylaşımı, pek çok kişinin online hesaplarını güvence altına almak için kullandığı şifreler konusunda hâla oldukça kötü kararlar aldığını ortaya koyuyor. ESET Güvenlik

Araştırmacısı Graham Cluley’in duyurduğu SplashData araştırması, dijital cihaz kullanıcılarının daha dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor. SplashData’nın araştırması, bilgisayar korsanları tarafından global düzeyde sızdırılan beş milyondan fazla şifrenin incelenmesine dayanıyor.

“Bu şifreleri kullanmaktan vazgeçin” uyarısında bulunan Cluley, “Bu şifreler yalnızca kolay tahmin edilmekle kalmazlar. Şifre kırma veritabanlarında, korsanların ellerinin altında çoktan yerlerini almışlardır bile. İyi haber şu ki, daha iyi bir şifre güvenliği sağlamak zor değil. Biraz daha karmaşık şifrelerle başarıya ulaşmanız mümkün” diye konuştu.

İşte yılın en kötü 30 şifresi: "123456, password, 12345678, qwerty, 12345, 123456789, letmein, 1234567, football, iloveyou, admin, welcome, monkey, login, abc123, starwars, 123123, dragon, passw0rd, master, hello, freedom, whatever, qazwsx, trustno1, 654321, jordan23, harley, password1, 1234."

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Son Güncelleme: 23.01.2018 15:52
Anahtar Kelimeler:
AntivirüsEsetşifre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Meslekler yapay zeka temelli olacak'
'Meslekler yapay zeka temelli olacak'
Bu SMS'lere dikkat
Bu SMS'lere dikkat
Milli savaş uçağında kritik yıl
Milli savaş uçağında kritik yıl
MİT personeline yerli silah
MİT personeline yerli silah
TÜR-EV artık öğrencilere emanet
TÜR-EV artık öğrencilere emanet
Robotlar 800 milyon kişiyi işsiz bırakabilir
Robotlar 800 milyon kişiyi işsiz bırakabilir
Uber ve Yandex ortak oldu
Uber ve Yandex ortak oldu
En hızlı bilgisayar yine Çin’den
En hızlı bilgisayar yine Çin’den
Pardus'a milli göç
Pardus'a milli göç

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim