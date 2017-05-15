



Dijital Sahnede Neler Oluyor ' konferansı 24 Mayıs tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek. Asseco SEE (Asseco Güneydoğu Avrupa) Türkiye, finans liderleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanlarını bir araya getirerek güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler (swot) analizi beraberinde olmak üzere dijitalleşme kavramı çerçevesinde piyasa trendlerini, zorlukları ve yenilikçi çözümleri ele alacak. İnternet üzerinde dijital kişi ve işlemlerin doğrulanmasına yönelik piyasanın önemli bulut çözüm şirketi ThreatMetrix, the Digital Identity Company, etkinliğe platin sponsor olarak katkıda bulunuyor.

Yapılan açıklamada, Avrupa’nın altıncı büyük BT şirketi olan Asseco SEE, dijitalleşme kavramı çerçevesinde teknik uzmanlığını paylaşıp müşteri vaka inceleme değerlendirmelerinde bulunacak. Sektörün önde gelen profesyonelleri, teknik bilgilerini, deneyimlerini ve görüşlerini ana ve paralel oturumlarda katılımcılar ile paylaşacaklar.

Güvenlik çok kritik bir öneme sahip

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ThreatMetrix Saha Operasyonları Kıdemli Başkan Yardımcısı Pascal Podvin, "Dünya genelindeki işletmeler, dijital dönüşümün ortasında yer alıyor ve bu da yeni kazançlar ve uzun vadeli tüketici sadakati anlamında muazzam fırsatları beraberinde getiriyor. Türkiye'deki kilit nitelikteki ortağımız olan firmanın etkinliğini destekleyecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz ve firmamızın en yeni teknolojik inovasyonlarını sunmayı da sabırsızlıkla bekliyorum. Dijital Kimlik Ağımız kanalıyla dünya çapındaki işletmelerle çalışarak dijital tüketiciye güven sağlıyor, dijital dönüşüme olanak tanıyor, müşteri deneyimini geliştiriyor ve siber suçların önüne geçiyoruz" dedi.





Asseco SEE Ülke Müdürü Hatice Ayas da, "Türkiye, bankacılık ve e-ticaret teknolojileri alanında oldukça gelişmiş bir ülkedir. Firma olarak ürettiğimiz çözümler ve birlikte çalıştığımız iş ortakları sayesinde Türkiye’nin bu pozisyonuna katkıda bulunuyor olmaktan gurur duyuyoruz. Güvenliğin çok kritik bir öneme sahip olduğu dijital dünyada, dijital kimlik ve güvenlik alanlarında lider bir konuma sahip olan ThreatMetrix ile yaptığımız iş ortaklığı bizi rakiplerimizden ayırıyor ve pozisyonumuzu güçlendiriyor" şeklinde konuştu. İHA