Dünya siber tehdit altında

Dünyanın en büyük internet içerik sağlayıcılarından Amerikan teknoloji şirketi Akamai, 2016 yılının dördüncü çeyreğine ait küresel siber tehdit raporunu yayınladı.

Şirket, düzenli aralıklarla yayınladığı “İnternetin Durumu” adlı bilişim güvenliği ve siber tehdit değerlendirme raporunda, internet sağlayıcı altyapılarına kapasitesinin üzerinde talep yönlendirerek hizmeti kesintiye uğratmaya çalışmak anlamına gelen DDoS (Distributed Denial of Service) saldırılarının dünyada en fazla ABD ve Hollanda’dan kaynakladığını bildirdi.

Raporda bu tarz saldırıların yüzde 28’inin ABD’deki, yüzde 17’sinin de Hollanda’daki kaynaklardan yönlendirildiği, bu ülkeleri yüzde 9,2 ile Almanya’nın izlediği belirtildi.

Saldırılara en fazla kaynaklık eden ülkelerin Amerika’da ABD, Brezilya ve Kanada, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da Hollanda, Almanya ve Rusya olduğu kaydedilen raporda, Asya-Pasifik’te ise Çin, Hindistan ve Japonya’nın başı çektiği ifade edildi.

Saldırılarda 2015’te kaynak ülkelerin başını çeken Çin, 2016 yılında yüzde 6 payla dördüncü sıraya geriledi.

Raporda “Nesnelerin İnterneti” olarak adlandırılan internet ağlarını kullanan bilgisayar dışı cihaz ve uygulamaların DDoS saldırılarının en önemli kaynağı olduğu vurgulanırken, bu tür cihazların yaygınlaşmasının sistemlerde yeni kırılganlıklara yol açtığı ve saldırganlara yeni olanaklar sağladığı uyarısı yapıldı.

DDoS saldırılarında hedefe tek seferde 300 gigabaytın üzerinde yüklenme yapılan saldırıların giderek arttığına dikkati çekilen raporda, şirketin bugüne dek tespit ettiği 300 gigabayttan büyük 10 DDoS saldırısının yedisinin 2016 yılı içinde yaşandığı, bunlardan üçünün ise yılın son çeyreğinde yapıldığı aktarıldı. AA