Dünya'ya yakın yeni bir 'ötegezegen' bulundu

ABD'nin Teksas Üniversitesinden bilim adamları "Gliese 832" adı verilen yıldız sisteminde Doppler spektroscopisiyle (radyal hız ya da titreşim metodu) elde edilen veriler üzerine yaptıkları hesaplamalarda, yıldızın yörüngesinde olduğu keşfedilen 2 gezegene ek olarak, Dünya büyüklüğünde bir gezegenin daha var olabileceği öngörüsünde bulundu.



Bilim adamları, Dünya benzeri gezegenin, Dünya'nın 1 ila 15 katı büyüklükte olduğunu ve yörüngesindeki yıldıza Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının (1 astronomik birim) 2 katı ila 4'te biri mesafede olabileceğini belirtti.



Kırmızı cüce yıldız Gliese 832'nin, kütle olarak Güneş'in yarısı kadar olduğu ve Turna (Grus) Takımyıldızında yer aldığı biliniyor. Grease 832’nin yörüngesinde, Jüpiter’e benzeyen Gliese 832b ve Dünya'dan büyük Gliese 832 gezegenleri bulunuyor.





Güneş sistemi dışındaki yıldız sistemlerinde bulunan Dünya benzeri ötegezegenler, uzayda Dünya dışında canlı yaşamının var olup olmadığına dair araştırmalara esin veriyor. Araştırmanın sonuçları, "Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı. AA