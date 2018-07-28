Dünyanın en büyük uydu değişimi

Iridium NEXT projesi uzay tarihinin en büyük teknoloji güncelleme programı olmak üzere, bu büyüklükteki projeye daha önce hiç cesaret edilmemişti. California’daki Vandenverg Askeri Hava Üssünde fırlatışı yapılan Falcon 9 füzesi, Iridium projesinin 7’nci ayağını oluşturuyor.

Proje tamamlandığında SpaceX firması 75 uydunun değişimini sağlamış olacak. Falcon 9 roketleri, ucuna takılan kapsülden ayrılınca, düşmek yerine, yer yüzüne kontrollü bir şekilde iniyor. Ancak füzenin fırlatılması inişinden daha zor, çünkü füze geri dönerken sesten 8 kat daha hızlı şekilde inişe geçiyor.

İHA