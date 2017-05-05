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Dünyanın ilk foton kuantum bilgisayarı

Foton kuantum bilgisayar, septilyon bilgiyi saniyeler içinde hesaplayabiliyor. Bilgisayar, hava tahmini, tıp ve ticaret gibi alanlarda kullanılacak

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Dünyanın ilk foton kuantum bilgisayarı

Çinli bilim insanları, saniyede septilyon bilgiyi hesaplayan dünyanın ilk foton kuantum bilgisayarını üretti.

Çin Bilim Akademisi tarafından geliştirilen bilgisayar, hava tahminleri, tıp ve ticaret gibi verilerin yoğun şekilde işlendiği alanlarda kullanılacak. 

Klasik bilgisayarlar verileri 1 veya 0 değerindeki bitlerden oluşan hafıza yapısıyla işlerken kuantum bilgisayarlar her iki değeri birden kullanabiliyor.

Çin Bilim Akademisi Uzmanlarından Pan Cienvey, septilyon veriyi saniyeler içinde işleyen söz konusu bilgisayarın halihazırdaki süper bilgisayarlardan çok daha hızlı olduğunu ve 2020’ye kadar bu unvanını koruyacağını söyledi. 

Uzmanlara göre, kuantum bilgisayarlar süper bilgisayarları bazı yönleriyle gölgede bırakıyor. Süper bilgisayarlar bir kütüphane dolusu kitabı tek tek okurken foton kuantum bilgisayar tüm kitapları aynı anda okuyabiliyor.

Google, Microsoft ve IBM gibi teknoloji devleri de kuantum bilgisayar teknolojisi alanında araştırma yapıyor. AA

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