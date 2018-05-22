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Ege Üniversitesi'nden önemli buluş

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu ile ekibi, akciğer enfeksiyonuna yol açan ve ‘Mycobakterium Celeriflavum’ adını verdikleri yeni bir bakteri türü keşfederek bilim literatürüne kazandırdı

22 Mayıs 2018 Salı 17:14
Ege Üniversitesi'nden önemli buluş

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu başkanlığındaki bir ekip, akciğer enfeksiyonuna yol açan yeni bir bakteri türü keşfetti. Bakteriye ‘Mycobakterium Celeriflavum’ adı verildi.

Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarlarında öğretim üyeleri ile bir araya gelen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Laboratuvarlarda görevli sağlık personeliyle de görüşen Rektör Budak, akciğer enfeksiyonuna yol açan yeni bir bakteri türü keşfederek bilim literatürüne kazandıran Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu ile ekibini ziyaret etti.

10 yıllık çalışmanın ürünü

Akciğer enfeksiyonuna yol açan bakteri türünün keşfedilmesinin 10 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getiren Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu, “İnsanlarda hastalığa yol açan yeni bakteri türleri buluyoruz. Dünyada da bunun örnekleri var. Biz de çalışma ekibimiz ve uluslararası araştırıcılarla birlikte yeni bir bakteri türü bulup isimlendirerek dünya literatürüne sunduk.

İlk kez bizim tarafımızdan bulunan bakteri türü, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda hastalığa yol açabiliyor. Yaklaşık 10 yıllık süreçti. Bu bakterinin adı kondu ve hangi antibiyotiklerden etkilendiği belirlendi. Süreç tamamlanmış durumda.

Bizim laboratuvarımız mikro bakterilerle ilgili çalışma yapan laboratuvar. Türkiye’deki en gelişkin laboratuvarlardan biri diyebiliriz. Her türlü kültür, genetik testler yapabiliyoruz” diye konuştu. Prof. Dr. Çavuşoğlu, keşfedilen bakterinin daha önce hastalarda tespit edilemediğini, artık yapılacak testlerle tespit edilip tedavisinin hızla yapılabileceğini söyledi.

Gurur kaynağı oldu

“Yeniden Ege Üniversitesi” sloganıyla yola çıktıklarını ve her alanda önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Rektör Budak, akademisyen, öğrenciyle idari personelin huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamına kavuştuğunu söyledi. Şeffaf yönetim anlayışıyla yürüttükleri çalışmaların meyvesini aldıklarını kaydeden Rektör Budak, bilimsel çalışmalara ayrı bir önem verdiklerine değindi.

Ege Üniversitesi’nin bilim dünyasında öne çıkmasını sağlayan fakültelerden birinin de Tıp Fakültesi olduğunu belirten Rektör Budak, “Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu hocamız ve ekibi dünyada ilk kez ‘Mycobakterium Celeriflavum’ adı verilen bir mikro bakteri türünü keşfedip bilimsel literatüre kazandırdı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak, hocamız ve ekibiyle dünya bilimine sağladıkları katkı ve çalışmalarından dolayı gurur duyuyoruz” diye konuştu.
İHA

Son Güncelleme: 22.05.2018 17:20
Anahtar Kelimeler:
Ege ÜniversitesEnfeksiyonBakteriKeşif
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